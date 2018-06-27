Парубий подписал закон, который открывает Украине двери в НАТО

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Среда, 27 июня 2018, 11:25

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон о национальной безопасности Украины и передал его на подпись президенту Петру Порошенко.

Об этом он сообщил в Twitter.

"Подписал Закон Украины "О национальной безопасности". Это важный и решительный шаг к членству Украины в НАТО. Украина будет в НАТО! Передал Закон на подпись Президенту", - написал он.

Как сообщалось, закон о нацбезопасности 21 июня приняла Верховная Рада.

Он важен для борьбы с российской агрессией, реформы сектора безопасности, а также является существенным шагом на пути Украины в НАТО.

Украинская правда

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Темы: Парубий Верховная Рада законодательство НАТО
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