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Парубій підписав закон, що відчиняє Україні двері в НАТО

Середа, 27 червня 2018, 11:25

Голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав закон про національну безпеку України і передав його на підпис президенту Петру Порошенку.

Про це він повідомив у Twitter.

"Підписав Закон України "Про національну безпеку". Це важливий і рішучий крок до членства України до НАТО. Україна буде в НАТО! Передав Закон на підпис Президенту", - написав він.

Як повідомлялося, закон про нацбезпеку 21 червня ухвалила Верховна Рада.

Він важливий для боротьби з російською агресією, реформи сектору безпеки, а також є суттєвим кроком на шляху України до НАТО.

Українська правда
Теми: ПарубійВерховна РадазаконодавствоНАТО
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