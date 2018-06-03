Ведущие немецкие политики не планируют ехать на ЧМ-2018 в России

У многих ведущих политиков Германии - президента, главы МИД, председателя Бундестага, вице-канцлера - пока нет планов ехать на чемпионат мира по футболу в России.

Об этом в воскресенье, 3 июня, сообщает еженедельник Bild am Sonntag, передает DW.

Так, председатель Бундестага Вольфганг Шойбле на запрос издания ответил отрицательно.

Пока нет планов на поездку в РФ также у президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, министра иностранных дел страны Хайко Маса, и вице-канцлера, министра финансов Олафа Шольца, сообщили газете их официальные представители.

Пока неизвестно, приедет ли в РФ канцлер Германии Ангела Меркель. Ее представитель заявила Bild am Sonntag, что о планах поездок главы немецкого правительства, как правило, сообщается за неделю до их осуществления: "Это касается и данного случая".

В то же время министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер, который отвечает и за спорт, рассказал о намерении посмотреть вживую один из матчей немецкой сборной, "если позволит рабочий график".

Вместе с тем, издание опубликовало результаты опроса, проведенного социологическим институтом Emnid. Согласно исследованию, 62 процента респондентов выступили за то, чтобы ведущие немецкие политики посетили ЧМ-2018 в России. 30 процентов высказались против.

Чемпионат мира по футболу 2018 года начнется 14 июня, а матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах России.

Федерация футбола Украины заявила, что не будет проводить аккредитациюотечественных журналистов для освещения финальной части Чемпионата мира по футболу.

Также сообщалось, что Национальная общественная телекомпания Украины не будет транслировать Чемпионат мира по футболу, который состоится летом в России.

Ранее ФИФА заблокировала онлайн-покупку в Крыму билетов на ЧМ-2018.

Государственная пограничная служба в очередной раз посоветовала украинским футбольным болельщикам не ехать в Россию на матчи Чемпионата мира по футболу.

Британские власти предлагали коллективный бойкот Мундиаля в России. Из-за отравления бывшего российского агента Сергея Скрипаля в Лондоне официальные лица Великобритании отказались ехать на чемпионат в РФ.

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов и министр иностранных дел Украины Павел Климкин призывали болельщиков,особенно участников АТО не ехать на Чемпионат мира по футболу 2018 года в России.

Президент Петр Порошенко высказывал мнение, чтоукраинские болельщики сами должны решить, ехать ли им на Чемпионат мира пофутболу встрану,которая осуществляет военную агрессию против Украины.