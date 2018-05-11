Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ЧМ 2018 в России: украинским фанам советуют болеть дома

Пятница, 11 мая 2018, 13:32
ЧМ 2018 в России: украинским фанам советуют болеть дома

Государственная пограничная служба в очередной раз советует украинским футбольным болельщикам отказаться от поездки в Россию на матчи Чемпионата мира по футболу.

Об этом рассказал спикер Госпогранслужбы Олег Слободян в эфире телеканала UATV.

"Моя позиция остается неизменной: независимо от того, какие мероприятия проводятся на территории страны-агрессора, украинским болельщикам там делать нечего", - подчеркнул он.

По мнению Слободяна, "это логично и правильно, и дело здесь не столько о патриотизме, как об уважении и памяти к тем людям, которые погибли за эти годы именно от российского оружия и от агрессии РФ".

"Поэтому главная рекомендация для болельщиков – болеть дома и не ехать на территорию России", – заявил помощник главы ГПСУ.

Слободян напомнил о дополнительных рисках для самих людей:

"Начиная с того, что их там будут пытаться завербовать, и заканчивая задержаниями за любое нарушение, используя аргументы как вербовку", – пояснил спикер.

Также Слободян рассказал о том, как в Госпогранслужбе идет подготовка к принятию болельщиков на финал Лиги чемпионов УЕФА, который проведут в Киеве:

"Мы совместно с подразделениями МВД, Нацгвардией, Нацполицией готовим комплекс мер по обеспечению, с одной стороны, законности во время пропуска болельщиков, а с другой – чтобы это все происходило на высоком уровне безопасности".

По его словам, только в Борисполе ожидают около 100 чартерных рейсов и более 20 тыс. болельщиков, которые прилетают этими рейсами.

"Поэтому уровень безопасности будет очень высоким", – отметил Слободян.

Ранее посольство Великобритании в Украине предупредило фанатов футбольного клуба "Ливерпуль", который 26 мая будет играть в финальном матче Лиги Чемпионов в Киеве, о возможных нападениях на иностранцев в столице Украины.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

Британские власти предлагали коллективный бойкот Мундиаля в России. Из-за отравления бывшего российского агента Сергея Скрипаля в Лондоне официальные лица Великобритании отказались ехать на чемпионат в РФ.

Федерация футбола Украины не будет проводить аккредитации отечественных журналистов для освещения финальной части чемпионата мира по футболу.

Кроме того, ФФУ отказалась от своей квоты на приобретение билетов на матчи ЧМ-2018.

Ранее ФИФА заблокировала онлайн-покупку в Крыму билетов на ЧМ-2018.

Национальная общественная телекомпания Украины не будет транслировать Чемпионат мира по футболу в России.

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов призывал болельщиков, особенно участников АТО не ехать на Чемпионат мира по футболу 2018 года в России.

Президент Петр Порошенко высказывал мнение, что украинские болельщики сами должны решить, ехать ли им на Чемпионат мира по футболу в страну, которая осуществляет военную агрессию против Украины.

Темы: Росcияфутбол
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Росcия
Президент Чехии заявил, что "окно возможностей" на фронте есть до конца года – потом переговоры
"Теневой флот" танкеров РФ сократился быстрее, чем образовывался - Bloomberg
Убийство российского капитана Ржицкого: родственники заявили, что он ушел из армии до войны
Последние новости
05:31
ФотоРазрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
Все новости...
Реклама: