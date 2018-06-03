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Российскому Союзу биатлонистов продлили санкции из-за допинга

Воскресенье, 3 июня 2018, 21:59

Международный союз биатлонистов (IBU) оставил в силе решение об ограничении в правах Союза биатлонистов России.

Соответствующее решение было принято 3 июня на заседании исполкома IBU, сообщил первый вице-президент IBU, член правления СБР Виктор Майгуров, пишет РИА Новости.

Союз биатлонистов РФ по-прежнему является временным членом IBU. 

В декабре 2017 года исполком IBU понизил статус СБР до временного членства из-за допинг-нарушений российских биатлонистов.

Сообщалось, что вопрос о восстановлении полного членства СБР будет рассмотрен не раньше конца сезона-2017/18 при соблюдении ряда условий.

В июле 2015 года Всемирное антидопинговое агентство опубликовало доклад о массовом применении запрещенных препаратов в российском спорте. По данным расследователей, в РФ в течение нескольких лет широко применялась институциональная допинговая система. 

Результаты расследования привели к запрету на участие многих российских спортсменов в официальных международных соревнованиях под эгидой Международной федерации легкой атлетики и к недопуску к участию в летних Олимпийских играх 2016 более 100 российских спортсменов, а в летних Паралимпийских играх - всех российских паралимпийцев.

Международный олимпийский комитет дисквалифицировал пятерых российских биатлонистов, участвовавших в Сочи-2014.

МОК также отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.

Темы: санкцииРосcияспорт
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