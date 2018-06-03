Выборы на Одесчине: из-за "минирования" на участки пришли меньше 15% избирателей

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Воскресенье, 3 июня 2018, 23:51

В Одесской области выборы в поселковые и сельские объединенных территориальных громады завершены, продолжается подсчет голосов.

Как сообщили вечером 3 июня в облуправлении Нацполиции, правоохранители продолжают охранять правопорядок на участках.

Выборы состоялись в Ширяевском и Великомихайловском районах области, где работали 4 избирательных участка.

"Публичный порядок и безопасность участников процесса обеспечивали 150 правоохранителей, из которых 100 сотрудников полиции и 50 - нацгвардейцев. 3 июня проводилась проверка анонимного сообщения о заминировании всех участков. Обследовав объекты, взрывотехники и кинологи никаких опасных предметов не обнаружили", - сообщили в полиции.

Нарушений общественного порядка или связаннных с избирательным процессом, не зафиксировано, один гражданин привлечен к админответственности по ст. 174 КУоАП, заявили в облуправлении НП.

По сообщению "Думской", из-за "минирования" и скандалов, сопровождавших выборы в Одесской обл, некоторые участки посетили менее 15% избирателей.

"Такая ситуация сложилась на участках в Цебриково и Вишневом, где реализовать свое избирательное право смогли 14,9% и 10,5% избирателей соответственно. Эти участки открылись последними. Кроме того, на участке в Вишневом разбили термометр, из-за чего доступ ограничили повторно", - отмечает издание.

Вместе с тем на участках в Никомаровке и Саханке на выборах успели проголосовать 44,7% и 40,6% соответственно.

Темы: виборы Одесская область полиция
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