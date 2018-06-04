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САП открыла производство по результатам аудита "Военторгсервиса" МОУ

Понедельник, 4 июня 2018, 12:33

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла производство по результатам государственного финансового аудита деятельности концерна "Военторгсервис" Министерства обороны.

Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос нардепа Сергея Лещенко по материалам проекта "Марлин".

"14.09.2017 Специализированной антикоррупционной прокуратурой были внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по N 42017000000002929 по признакам состава уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью – ред.) УК Украины по факту ненадлежащего распоряжения концерном "Военторгсервис" вверенным государственным имуществом", - говорится в ответе.

Отмечается, что в дальнейшем материалы этого уголовного производства были направлены в Военную прокуратуру Центрального региона, которая осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве N 42016110330000093 от 24.11.2016 по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью) УК Украины по факту злоупотреблений в концерне "Военторгсервис". 

 

Ранее сообщалось, что Госаудитслужба провела проверку Концерна "Военторгсервис" Минобороны за период с 2005 по сентябрь 2017 года и выявила многочисленные нарушения на десятки миллионов гривен.

По данным системы YouControl, налоговый долг Концерна в настоящее время превышает 38 миллионов гривен, а судебное дело о банкротстве концерна продолжается с марта.

В ноябре 2016 года сотрудники СБУ задержали двух должностных лиц Концерна "Военторгсервис" на взятке в 900 тысяч долларов. 

Украинская правда
Темы: МинобороныАнтикоррупционная прокуратуракоррупция
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