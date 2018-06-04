Песков прокомментировал возможность обмена Сенцова: Вопрос к спецгруппе

В Кремле пока не готовы говорить о возможности обмена 23 осужденных в Украине россиян на режиссера Олега Сенцова и других украинских граждан, подобными вопросами занимается специальная рабочая группа.

Об этом заявил 4 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает российский "Интерфакс".

"Я не могу ответить на этот ваш вопрос. Вы знаете, что есть специальная рабочая группа, которая занимается", – заявил он.

"Также этими вопросами занимается с украинской стороны Медведчук, он уже способствовал проведению ряда таких успешных операций, поэтому о ком именно идет речь и т.д. - это все уже будут проговаривать специалисты и представители в рамках имеющейся рабочей группы. Пока голословно ничего сказать вам не могу", – сказал Песков.

Так он ответил на просьбу прокомментировать заявление вице-спикера Верховной Рады Ирины Геращенко о том, что Киев готов передать России 23 россиян, осужденных в Украине, в обмен на режиссера Олега Сенцова и других граждан Украины.

Как сообщалось, незаконно осужденный в России украинский кинорежиссер Олег Сенцов 22 день продолжает голодовку под наблюдением российских медиков.

Сенцов требует от российских властей освобождения украинских политзаключенных.

1 и 2 июня в разных городах мира проходила глобальная кампания за освобождение узников Кремля.