Приговор Сущенко: Порошенко пообещал России наказание

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Понедельник, 4 июня 2018, 16:43

Президент Петр Порошенко уверен, что Россия обязательно понесет наказание за издевательства над украинцами.

Об этом он сообщил в Twitter.

"Беспрецедентный цинизм российского "суда", который по надуманным обвинениям приговорил украинского журналиста Романа Сущенко, доказывает - кремлевский режим не остановится ни перед чем в своей попытке сломить дух украинцев", - возмущается глава государства.

Он считает, что подобными приговорами Кремль "демонстрирует панический страх, подписывается в собственной агрессии против Украины и выносит приговор сам себе".

Темы: Порошенко Сущенко Росcия
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