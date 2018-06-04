Приговор Сущенко: Порошенко пообещал России наказание

Президент Петр Порошенко уверен, что Россия обязательно понесет наказание за издевательства над украинцами.

Об этом он сообщил в Twitter.

"Беспрецедентный цинизм российского "суда", который по надуманным обвинениям приговорил украинского журналиста Романа Сущенко, доказывает - кремлевский режим не остановится ни перед чем в своей попытке сломить дух украинцев", - возмущается глава государства.

Он считает, что подобными псевдоприговорами Кремль "демонстрирует панический страх, подписывается в собственной агрессии против Украины и выносит приговор сам себе".

Как сообщалось, Московский городской суд признал украинского журналиста Романа Сущенко виновным в шпионаже и приговорил его к 12 годам колонии строгого режима.