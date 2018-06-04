Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Задержанного в Москве украинца арестовали на 2 месяца

Понедельник, 4 июня 2018, 17:59
Задержанного в Москве украинца арестовали на 2 месяца

Лефортовский суд Москвы арестовал украинского гражданина Андрея Гашенко, подозреваемого в деле о покушении на контрабанду запчастей для военной техники.

Об этом сообщает российское агентство "ТАСС" со ссылкой на пресс-секретаря суда Екатерину Краснову.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Гашенко меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 31 июля 2018 года", – сказала Краснова.

Отмечается также, что Гашенко подозревают по по ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, что предусматривает покушение на контрабанду оружия, материалов для создания оружия и различных веществ, в том числе сильнодействующих, ядовитых, взрывчатых, радиоактивных веществ.

Ранее сообщалось, что в Москве 31 мая задержали гражданина Украины по подозрению в якобы контрабанде в Украину запчастей к военной технике.

Министерство иностранных дел заявило о требовании допустить своего консула к украинцу.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Росcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Все новости...
Росcия
Все больше стран репатриируют золото после санкций против России – исследование
В Польше задержали еще одного вероятного шпиона РФ, гражданина Украины
Медицинская система РФ оказалась неготовой к наплыву раненых – разведка Британии
Последние новости
10:33
Леся плюс Валерий. Как преодолевает имперское прошлое Звягель – город Украинки и Залужного
10:12
фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ
10:08
КолонкаВ Минобороны назвали 5 главных достижений цифровизации министерства
09:51
ОВА: На оккупированной части Херсонщины россияне застрелили ребенка на глазах родни
09:36
СМИ: Санкции США остановили поставки газа с СПГ-проекта РФ
09:29
Генштаб: На Херсонщине защитники расширяют плацдарм, на ряде направлений отражают атаки
08:48
Германия готовится к возможным новогодним беспорядкам
08:44
Атака дронами: в Николаевской области поврежден объект инфраструктуры, в Одесской – зернохранилище
08:24
Норвежский круизный лайнер остался без навигации из-за шторма в Северном море
08:11
Над Украиной ночью сбили 24 из 28 дронов, не обошлось без попаданий
Все новости...
Реклама: