Задержанного в Москве украинца арестовали на 2 месяца

Лефортовский суд Москвы арестовал украинского гражданина Андрея Гашенко, подозреваемого в деле о покушении на контрабанду запчастей для военной техники.

Об этом сообщает российское агентство "ТАСС" со ссылкой на пресс-секретаря суда Екатерину Краснову.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Гашенко меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 31 июля 2018 года", – сказала Краснова.

Отмечается также, что Гашенко подозревают по по ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, что предусматривает покушение на контрабанду оружия, материалов для создания оружия и различных веществ, в том числе сильнодействующих, ядовитых, взрывчатых, радиоактивных веществ.

Ранее сообщалось, что в Москве 31 мая задержали гражданина Украины по подозрению в якобы контрабанде в Украину запчастей к военной технике.

Министерство иностранных дел заявило о требовании допустить своего консула к украинцу.