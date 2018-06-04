Задержанного в Москве украинца арестовали на 2 месяца
Лефортовский суд Москвы арестовал украинского гражданина Андрея Гашенко, подозреваемого в деле о покушении на контрабанду запчастей для военной техники.
Об этом сообщает российское агентство "ТАСС" со ссылкой на пресс-секретаря суда Екатерину Краснову.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Гашенко меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 31 июля 2018 года", – сказала Краснова.
Отмечается также, что Гашенко подозревают по по ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, что предусматривает покушение на контрабанду оружия, материалов для создания оружия и различных веществ, в том числе сильнодействующих, ядовитых, взрывчатых, радиоактивных веществ.
Ранее сообщалось, что в Москве 31 мая задержали гражданина Украины по подозрению в якобы контрабанде в Украину запчастей к военной технике.
Министерство иностранных дел заявило о требовании допустить своего консула к украинцу.