В ОБСЕ требуют освободить Сущенко

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Понедельник, 4 июня 2018, 20:26

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир призвал освободить украинского журналиста Романа Сущенко, которому в России назначили наказание в виде 12 лет колонии строгого режима.

Об этом говорится в заявлении организации.

"Журналистика - это не преступление, а медиа работники должны выполнять свою работу в безопасных условиях, не боясь быть преследуемыми, атаками или тюрьмами", - сказал Дезир.

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ призвал освободить Сущенко.

"Я надеюсь, что решение об осуждении Сущенко будет отменено в апелляционном порядке, и я снова призываю российские власти освободить журналиста из тюрьмы", - подчеркнул он.

Как сообщалось, Московский городской суд признал украинского журналиста Романа Сущенко виновным в шпионаже и приговорил его к 12 годам колонии строгого режима.

Украинская правда
Темы: ОБСЕ Сущенко Росcия тюрьма
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