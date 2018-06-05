Парубий просит мир за Сущенко, а украинцев – не увеличивать "обменный фонд"

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Вторник, 5 июня 2018, 10:28

Глава Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что Украина не признает российский приговор украинскому журналисту Роману Сущенко.

"Вчера Московский городской суд приговорил собственного корреспондента "Укринформа" Романа Сущенко к 12 годам колонии строгого режима. От имени всей Верховной Рады я заявляю, что Украина никогда не признает этот приговор", – сказал он в начале заседания парламента.

"Мы осуждаем это судилище и этот псевдоприговор", – сказал Парубий.

Спикер подчеркнул: "Российская Федерация сегодня действует, как международный террорист. По приказу преступника Путина российские спецслужбы захватывают в плен наших граждан и пытаются таким образом шантажировать Украину".

"Призываю наших союзников, все страны свободного мира и международные организации осудить псевдоприговор для журналиста Романа Сущенко и требовать от России освобождения всех украинских граждан – политзаключенных России", – заявил Парубий.

Также он предостерег украинцев от поездок в "путинскую Россию, потому что есть реальная опасность быть захваченными российскими спецслужбами":

"Не увеличивайте путинский обменный фонд, не едьте в Россию. Сегодня это реальная опасность для всех украинских граждан", – добавил Парубий.

Алена Рощенко, УП
Темы: Сущенко политзаключенные Парубий
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