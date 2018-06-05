Квартира Лещенко: НАБУ проверит телефонные разговоры нардепа

Соломенский районный суд Киева предоставил Национальному антикоррупционному бюро доступ к информации о мобильных переговорах народного депутата от БПП Сергея Лещенко по делу о покупке им квартиры в центре столицы.



Об этом говорится в постановлении суда от 30 мая, обнародованном в Едином государственном реестре судебных решений.



В документе указано, что на допросах Лещенко отметил, что для покупки квартиры стоимостью 7,6 миллиона гривен одолжил 3,8 млн гривен у ЛИЦА_4 (руководителя интернет-издания "Украинская правда" Елены Притулы) и 2 млн гривен у ЛИЦА_5 (Владислав Ендржиевский).



Указанные лица в ходе допросов также подтвердили предоставление вышеупомянутых займов.



В то же время, для обеспечения полноты досудебного расследования детективы решили, что факт получения Лещенко денежных средств требует дополнительной проверки.



НАБУ обратилось в суд с просьбой предоставить доступ к информации о мобильных переговорах Лещенко в период с 1 августа по 10 сентября 2016 года.



Следственный судья Вадим Сенин ходатайство НАБУ удовлетворил.