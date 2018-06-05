Квартира Лещенко: НАБУ проверит телефонные разговоры нардепа

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Вторник, 5 июня 2018, 11:49

Соломенский районный суд Киева предоставил Национальному антикоррупционному бюро доступ к информации о мобильных переговорах народного депутата от БПП Сергея Лещенко по делу о покупке им квартиры в центре столицы.

Об этом говорится в постановлении суда от 30 мая, обнародованном в Едином государственном реестре судебных решений.

В документе указано, что на допросах Лещенко отметил, что для покупки квартиры стоимостью 7,6 миллиона гривен одолжил 3,8 млн гривен у ЛИЦА_4 (руководителя интернет-издания "Украинская правда" Елены Притулы) и 2 млн гривен у ЛИЦА_5 (Владислав Ендржиевский).

Указанные лица в ходе допросов также подтвердили предоставление вышеупомянутых займов.

В то же время, для обеспечения полноты досудебного расследования детективы решили, что факт получения Лещенко денежных средств требует дополнительной проверки.

НАБУ обратилось в суд с просьбой предоставить доступ к информации о мобильных переговорах Лещенко в период с 1 августа по 10 сентября 2016 года.

Следственный судья Вадим Сенин ходатайство НАБУ удовлетворил.

Украинская правда
Темы: Лещенко НАБУ
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