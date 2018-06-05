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Квартира Лещенко: НАБУ проверит телефонные разговоры нардепа

Вторник, 5 июня 2018, 11:49

Соломенский районный суд Киева предоставил Национальному антикоррупционному бюро доступ к информации о мобильных переговорах народного депутата от БПП Сергея Лещенко по делу о покупке им квартиры в центре столицы.

Об этом говорится в постановлении суда от 30 мая, обнародованном в Едином государственном реестре судебных решений.

В документе указано, что на допросах Лещенко отметил, что для покупки квартиры стоимостью 7,6 миллиона гривен одолжил 3,8 млн гривен у ЛИЦА_4 (руководителя интернет-издания "Украинская правда" Елены Притулы) и 2 млн гривен у ЛИЦА_5 (Владислав Ендржиевский).

Указанные лица в ходе допросов также подтвердили предоставление вышеупомянутых займов.

В то же время, для обеспечения полноты досудебного расследования детективы решили, что факт получения Лещенко денежных средств требует дополнительной проверки.

НАБУ обратилось в суд с просьбой предоставить доступ к информации о мобильных переговорах Лещенко в период с 1 августа по 10 сентября 2016 года.

Следственный судья Вадим Сенин ходатайство НАБУ удовлетворил.

Лещенко приобрел квартиру площадью 192 квадратных метров в новостройке в центре Киева в 2016 году.

Он пояснил, что купил жилье на свои сбережения и деньги, взятые в долг. Партнером капиталовложения стала его девушка Анастасия Топольская.

Лещенко призвал НАБУ и Национальное агентство по предупреждению коррупции проверить покупку им квартиры в центре Киева.

Национальное антикоррупционное бюро снова взялось проверять покупку квартиры нардепом и начало досудебное расследование по факту возможного незаконного обогащения в апреле 2018 года.

Он отмечает, что средства, уплаченные за квартиру, честно заработанные, и приобретение квартиры не нарушило соответствующих требований антикоррупционного законодательства Украины.

НАБУ провело информационно-аналитическую проверку законности источников приобретения Лещенко квартиры и заявило, что в покупке квартиры есть признаки административного правонарушения.

В  марте 2017 года Печерский райсуд окончательно закрыл производство в отношении Лещенко.

Украинская правда
Темы: ЛещенкоНАБУ
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