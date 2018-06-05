Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Гройсман определяется, увольнять ли Данилюка

Вторник, 5 июня 2018, 12:07
Гройсман определяется, увольнять ли Данилюка

Премьер-министр Владимир Гройсман определится, совместимые ли действия министра финансов Александра Данилюка с должностью в Кабинете министров под его руководством.

Об этом сказал в эфире программы "Свобода слова" 4 июня министр кабинета министров Александр Саенко.

"Это (конфликт с Данилюком - ред.) произошло перед официальным визитом председателя правительства в Брюссель. Представление на назначение заместителя (Данилюка) поступило в секретариат Кабинета министров во вторник. В среду произошел этот инцедент. А в четверг, обсуждая эту ситуацию, он направляет письмо к международным партнерам. Премьер едет с политическим диалогом в ЕС, есть целый ряд политических вопросов ... Мы приезжаем, а нам говорят, что ваш министр написал письмо, мол, у вас и там плохо, и здесь, и коррупция.", - рассказал Саенко, добавив, что после этого было собрано совещание министров. 

"На этом совещании Данилюк признал отправления этого письма как свою ошибку, он сказал, что действовал эмоционально. И, наверное, он, скажем так, сгоряча это сделал. Сейчас, после этого разговора, премьер-министр определяется, совместимы такие действия Данилюка с его пребыванием в правительстве в качестве министра финансов. И премьер-министр будет определяться по этому вопросу", - сказал он.

Саенко добавил, что вопрос отставки Данилюка обсуждался на заседании правительства.

По его словам, 29 мая поступило представление на заместителя министра, 30 мая произошел инцидент с премьером, а 31 мая министр разослал свое письмо представителям "большой семерки".

Напомним, Данилюк написал письмо G7 с намерением "избежать двусмысленности и манипуляций" в его конфликте с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

Ранее сообщалось, что 23 мая Данилюк на заседании правительства безуспешно пытался добиться назначения своего советника Яны Бугримовой на должность заместителя министра.

Публичная трансляция заседания была прекращена, однако присутствовавшие на Кабмине сообщили, что после короткой перепалки с Гройсманом министру было отказано в его просьбе. В ходе обмена мнениями Данилюк даже допустил подготовку представления о его отставке.

Премьер-министр Владимир Гройсман, комментируя ситуацию с министром финансов Александром Данилюком, допустил, что тот решил сменить место работы и решил это сделать так, чтобы выглядеть жертвой в сложившейся ситуации.

Текст интервью читайте тут: Александр Данылюк: Сейчас на испытывают то, что будет во время избирательной кампании с кем-угодно

Украинская правда
Темы: ГройсманАлександр ДанилюкКабинет министров
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Все новости...
Гройсман
Румыния одобрила выделение первого из 100 млн евро транша помощи Молдове
Новый рейтинг партий: в Раду проходят Разумков и Гройсман, но не Кличко
Однажды в Вильнюсе. Как Ахметов ищет кандидатов в президенты
Последние новости
10:33
Леся плюс Валерий. Как преодолевает имперское прошлое Звягель – город Украинки и Залужного
10:12
фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ
10:08
КолонкаВ Минобороны назвали 5 главных достижений цифровизации министерства
09:51
ОВА: На оккупированной части Херсонщины россияне застрелили ребенка на глазах родни
09:36
СМИ: Санкции США остановили поставки газа с СПГ-проекта РФ
09:29
Генштаб: На Херсонщине защитники расширяют плацдарм, на ряде направлений отражают атаки
08:48
Германия готовится к возможным новогодним беспорядкам
08:44
Атака дронами: в Николаевской области поврежден объект инфраструктуры, в Одесской – зернохранилище
08:24
Норвежский круизный лайнер остался без навигации из-за шторма в Северном море
08:11
Над Украиной ночью сбили 24 из 28 дронов, не обошлось без попаданий
Все новости...
Реклама: