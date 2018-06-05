Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В метро курсанты массово перескакивали через турникеты, чтобы не платить за проезд

Вторник, 5 июня 2018, 17:40

В столичном метрополитене курсанты Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко массово перескакивали через турникеты, чтобы не платить за проезд.

Видео с нарушителями перепостила в Facebook пресс-секретарь подземки Наталья Макогон.

ЧП произошло на станции "Выставочный центр" в начале июня. На видео видно, как около 20 курсантов нарушают правила проезда в метро: парни перескакивали через турникеты, несколько девушек пролезли под ними.  

 
скриншот с facebook натальи макогон 

По словам Макогон, контроллер на станции вызвала полицию, а метрополитен сообщил о курсантах-нарушителях руководству Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.  

 
скриншот с видео Kyiv Live в facebook 

"По действующему законодательству, проезд им (курсантам) непосредственно должно компенсировать бюджетное учреждение, то есть оплата в метрополитене проводится на общих основаниях, а не путем перепрыгивания через турникет", - пояснила Макогон.

Пользователи соцсети по-разному отреагировали на видео с нарушителями.

Кто-то называл прыжки через турникеты позором, а кто-то пошутил, что курсантам задержали стипендию, или что они готовятся к зачету по преодолению препятствий, или вообще к будущему подорожанию проезда.  

Как сообщалось, с середины июля стоимость проезда в метро и наземном транспорте столицы вырастет сразу до 8.

Украинская правда
Темы: Киевметростуденты
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Все новости...
Киев
Ключевые мосты в Ровно и Житомире в критическом состоянии, но в лучшем, чем в Киеве - проверка
Нацполиция проводит следственные действия на объектах, связанных с "Киевгорстроем"
СМИ показали, как заканчивают готовить трезубец на щит "Батьківщини-матері"
Последние новости
10:33
Леся плюс Валерий. Как преодолевает имперское прошлое Звягель – город Украинки и Залужного
10:12
фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ
10:08
КолонкаВ Минобороны назвали 5 главных достижений цифровизации министерства
09:51
ОВА: На оккупированной части Херсонщины россияне застрелили ребенка на глазах родни
09:36
СМИ: Санкции США остановили поставки газа с СПГ-проекта РФ
09:29
Генштаб: На Херсонщине защитники расширяют плацдарм, на ряде направлений отражают атаки
08:48
Германия готовится к возможным новогодним беспорядкам
08:44
Атака дронами: в Николаевской области поврежден объект инфраструктуры, в Одесской – зернохранилище
08:24
Норвежский круизный лайнер остался без навигации из-за шторма в Северном море
08:11
Над Украиной ночью сбили 24 из 28 дронов, не обошлось без попаданий
Все новости...
Реклама: