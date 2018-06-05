В метро курсанты массово перескакивали через турникеты, чтобы не платить за проезд

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Вторник, 5 июня 2018, 17:40

В столичном метрополитене курсанты Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко массово перескакивали через турникеты, чтобы не платить за проезд.

Видео с нарушителями перепостила в Facebook пресс-секретарь подземки Наталья Макогон.

ЧП произошло на станции "Выставочный центр" в начале июня. На видео видно, как около 20 курсантов нарушают правила проезда в метро: парни перескакивали через турникеты, несколько девушек пролезли под ними.  

 
скриншот с facebook натальи макогон 

По словам Макогон, контроллер на станции вызвала полицию, а метрополитен сообщил о курсантах-нарушителях руководству Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.  

 
скриншот с видео Kyiv Live в facebook 

"По действующему законодательству, проезд им (курсантам) непосредственно должно компенсировать бюджетное учреждение, то есть оплата в метрополитене проводится на общих основаниях, а не путем перепрыгивания через турникет", - пояснила Макогон.

Пользователи соцсети по-разному отреагировали на видео с нарушителями.

Кто-то называл прыжки через турникеты позором, а кто-то пошутил, что курсантам задержали стипендию, или что они готовятся к зачету по преодолению препятствий, или вообще к будущему подорожанию проезда.  

Как сообщалось, с середины июля стоимость проезда в метро и наземном транспорте столицы вырастет сразу до 8.

Украинская правда
Темы: Киев метро студенты
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