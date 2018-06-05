В растратах на концерне Минобороны обвиняют предшественников

В Министерстве обороны заявляют, что концерн "Военторгсервис", который фигурирует в делах о злоупотреблении властью и растрате государственного имущества, сейчас восстанавливает деятельность и своевременно платит налоги.

Соответствующее заявление ведомство обнародовало 4 июня.

"В настоящее время Министерством обороны Украины совместно с органами Военной прокуратуры и действующим руководством Концерна принимаются меры по возврату незаконно отчужденного имущества в собственность государства... а также возврату долгов в бюджет", – говорится в заявлении.

В Минобороны утверждают, что в собственность государства уже возвращено ряд объектов движимого и недвижимого имущества.

Кроме того, ведомство уверяет, что к кредиторской задолженности около 38 миллионов гривен и делу о банкротстве привели "неэффективные управленческие решения бывшего руководства Концерна".

"В этот период также происходило отчуждение в незаконный способ движимого и недвижимого государственного имущества", – говорится в сообщении МОУ.

В то же время, Минобороны сообщило, что 17 апреля 2018 года по делу о банкротстве утверждено мировое соглашение. Ее условия предусматривают рассрочку уплаты долговых обязательств и, соответственно, прекращения дела.

"В первом квартале текущего года была уменьшена задолженность предыдущих лет перед бюджетами всех уровней в размере около 2 млн. грн, что свидетельствует об улучшении финансового состояния Концерна", – говорят в ведомстве.

Ранее стало известно, что Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла производство по результатам государственного финансового аудита деятельности концерна "Военторгсервис" Министерства обороны.