Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В растратах на концерне Минобороны обвиняют предшественников

Вторник, 5 июня 2018, 19:17

В Министерстве обороны заявляют, что концерн "Военторгсервис", который фигурирует в делах о злоупотреблении властью и растрате государственного имущества, сейчас восстанавливает деятельность и своевременно платит налоги.

Соответствующее заявление ведомство обнародовало 4 июня.

"В настоящее время Министерством обороны Украины совместно с органами Военной прокуратуры и действующим руководством Концерна принимаются меры по возврату незаконно отчужденного имущества в собственность государства... а также возврату долгов в бюджет", – говорится в заявлении.

В Минобороны утверждают, что в собственность государства уже возвращено ряд объектов движимого и недвижимого имущества.

Кроме того, ведомство уверяет, что к кредиторской задолженности около 38 миллионов гривен и делу о банкротстве привели "неэффективные управленческие решения бывшего руководства Концерна".

"В этот период также происходило отчуждение в незаконный способ движимого и недвижимого государственного имущества", – говорится в сообщении МОУ.

В то же время, Минобороны сообщило, что 17 апреля 2018 года по делу о банкротстве утверждено мировое соглашение. Ее условия предусматривают рассрочку уплаты долговых обязательств и, соответственно, прекращения дела.

"В первом квартале текущего года была уменьшена задолженность предыдущих лет перед бюджетами всех уровней в размере около 2 млн. грн, что свидетельствует об улучшении финансового состояния Концерна", – говорят в ведомстве.

Ранее стало известно, что Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла производство по результатам государственного финансового аудита деятельности концерна "Военторгсервис" Министерства обороны.

осаудитслужба провела проверку Концерна "Военторгсервис" Минобороны за период с 2005 по сентябрь 2017 года и выявила многочисленные нарушения на десятки миллионов гривен.

По данным системы YouControl, налоговый долг Концерна в настоящее время превышает 38 миллионов гривен, а судебное дело о банкротстве концерна продолжается с марта.

В ноябре 2016 года сотрудники СБУ задержали двух должностных лиц Концерна "Военторгсервис" на взятке в 900 тысяч долларов. 

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Минобороныкоррупция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Все новости...
Минобороны
Глава Минобороны Польши пережил вотум недоверия из-за падения ракеты
Украине будет трудно получить приглашение в НАТО на саммите в Вильнюсе - глава Минобороны Эстонии
Резников поговорил с главой Пентагона и анонсировал "хорошие новости"
Последние новости
10:33
Леся плюс Валерий. Как преодолевает имперское прошлое Звягель – город Украинки и Залужного
10:12
фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ
10:08
КолонкаВ Минобороны назвали 5 главных достижений цифровизации министерства
09:51
ОВА: На оккупированной части Херсонщины россияне застрелили ребенка на глазах родни
09:36
СМИ: Санкции США остановили поставки газа с СПГ-проекта РФ
09:29
Генштаб: На Херсонщине защитники расширяют плацдарм, на ряде направлений отражают атаки
08:48
Германия готовится к возможным новогодним беспорядкам
08:44
Атака дронами: в Николаевской области поврежден объект инфраструктуры, в Одесской – зернохранилище
08:24
Норвежский круизный лайнер остался без навигации из-за шторма в Северном море
08:11
Над Украиной ночью сбили 24 из 28 дронов, не обошлось без попаданий
Все новости...
Реклама: