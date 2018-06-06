Гройсман внес представление на увольнение Данилюка

Премьер-министр Владимир Гройсман подписал представление в Верховную Раду на увольнение министра финансов Александра Данилюка.

Об этом он сообщил в Facebook.

"После спровоцированного им конфликта на заседании правительства он позволил себе действия, которые, на мой взгляд, несовместимы с дальнейшим пребыванием в должности члена Кабинета министров. Распространение искаженной информации среди наших международных партнеров накануне важных для Украины переговоров с ЕС могло поставить под угрозу их результаты" , - пояснил глава правительства причины.

Он отметил, что в условиях тех вызовов, с которыми сталкивается сегодня Украина, вопрос смены главы Министерства финансов должен быть решен безотлагательно.

"К сожалению, Александр Данилюк не внес корректив в выбранную им линию поведения и после обсуждения этой ситуации с членами правительственной команды. Поэтому я не вижу возможности для него и дальше оставаться в ее составе и прошу народных депутатов поддержать мое представление", - заявил Гройсман.

Позже на сайте Рады появился проект постановления об увольнении Данилюка с должности министра финансов под №8433. Текст документа пока отсутствует.

Как сообщалось, 23 мая Данилюк на заседании правительства безуспешно пытался добиться назначения своего советника Яны Бугримовой на должность заместителя министра.

Публичная трансляция заседания была прекращена, однако присутствовавшие на Кабмине сообщили, что после короткой перепалки с Гройсманом министру было отказано в его просьбе. В ходе обмена мнениями Данилюк даже допустил подготовку представления о его отставке.

Премьер-министр Владимир Гройсман, комментируя ситуацию с министром финансов Александром Данилюком, допустил, что тот решил сменить место работы и решил это сделать так, чтобы выглядеть жертвой в сложившейся ситуации.

Позднее Данилюк написал письмо G7 с намерением "избежать двусмысленности и манипуляций" в его конфликте с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

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