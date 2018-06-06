Киевсовет требует газ и угрожает "Нафтогазу" отключением коммуникаций

Киевский городской совет требует от НАК "Нафтогаз Украины" немедленно подписать договор на поставку газа с КП "Киевтеплоэнерго" для возобновления горячего водоснабжения киевлянам.

За соответствующее обращение в компанию депутаты проголосовали 6 июня, сообщает пресс-служба Киевсовета.

"Учитывая сложившуюся ситуацию, мы требуем от "Нафтогаза Украины" безотлагательно заключить договор с коммунальным предприятием "Киевтеплоэнерго" на поставки природного газа. Мы подготовили соответствующий запрос к главе НАК Андрею Коболеву, с единственным требованием – в ближайшие сроки восстановить подачу голубого топлива, чтобы 3000 домов снова получили горячую воду", - заявил глава фракции "Солидарность" в Киевсовете Андрей Странников.

Он подчеркнул, что под этим документом подписались председатели всех депутатских фракций.

Кроме того, секретарь Киевсовета Владимир Прокопив поручил Киевской администрации также подготовить обращение к НАК "Нафтогаз Украины" о немедленном заключении соглашения о возобновлении поставок природного газа.

"Если руководство компании откажется идти на встречу, то будем прибегать к радикальным действиям. Если надо, будем ночевать под "Нафтогазом". Если придется, отключим им коммуникации", - сказал Прокопив.

Ранее киевская власть заявила, что будет вынуждена прибегнуть к радикальным действиям, если до следующей недели НАК "Нафтогаз Украины" не подпишет договор с КП "Киевтеплоэнерго" для возобновления горячего водоснабжения киевлянам.

До этого в КГГА сообщали, что с 1 августа весь Киев может остаться без горячей воды, а с началом отопительного сезона – и без тепла, если "Нафтогаз" будет отказываться подписать соглашение на поставку газа с КП "Киевтеплоэнерго".