Экс-охраннику Яроша в России грозит до 6 лет: дело отдают суду

Следственный комитет России по Брянской области заявил о завершении расследования уголовного дела в бывшего охранника экс-лидера организации "Правый сектор" Дмитрия Яроша Александра Шумкова.

Уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает СК РФ.

Российское следствие обвиняет 28-летнего гражданина Украины "в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.282.2 УК РФ (участие в экстремистской организации, в отношении которой судом принято решение о запрете ее деятельности)". Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

Почему Шумков отправился в Россию, до сих пор не известно

По версии следствия, мужчина принимал активное участие в деятельности украинской организации "Правый сектор" (в России признана экстремистской -ред.), направленной против интересов Российской Федерации и посягающей на ее территориальную целостность.

"В частности, в сентябре 2015 года он участвовал в блокировании автомобильной дороги, препятствуя доставке продовольствия и других жизненно необходимых товаров в Республику Крым", – заявляют в СК РФ.

"Также Шумков стал участником ряда акций, направленных на устрашение жителей Херсонской области, митингующих против блокады Крыма и призывающих к восстановлению экономических и политических отношений с Россией", – также идет речь в сообщении.

По словам российских следователей "о значительной роли обвиняемого в деятельности экстремисткой организации свидетельствует и тот факт, что длительное время он был личным телохранителем ее лидера".

В августе 2017 года Шумкова задержали российские пограничники на автомобильном пункте пропуска "Троебортное" в Севском районе Брянской области при попытке въезда в Россию.

Однако Украине о задержании сообщили только через месяц. Шумков вроде законно прошел проверку на границе с РФ.

Вице-спикер и представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко 4 июня сообщила, что Шумков присоединился к акции протеста осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова и тоже объявил голодовку, требуя отпустить всех украинцевй, которых незаконно держат в России.