Создание Антикорсуда покажет, каким Порошенко видит свой второй срок – социологи

Создание Антикоррупционного суда покажет, какую систему государственного управления президент Петр Порошенко хочет воплощать во время гипотетического второго срока: прозрачную и подотчетное обществу или силовую.

Об этом говорится в статье Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива для "Украинской правды".

"Принятие этого решения покажет, какую систему государственного управления президент Порошенко хочет воплощать во время гипотетического второго срока: более прозрачную и подотчетную гражданам или более стройную и чувствительную к интересам первого лица силовую вертикаль власти", - убеждены в фонде.

Отмечается, что в случае создания независимого антикоррупционного суда Порошенко может потерять влияние на судебную власть, а некоторые из его соратников вообще оказаться в списке клиентов новой системы антикоррупционных органов.

Вместе с тем в фонде предполагают, что Порошенко (который в случае с "безвизом" показал, что видит себя как политика, преодолевающего недоступные для других барьеры) может, несмотря на риски, захотеть сделать создания ВАС и связанную с этим материальную поддержку Запада частью своей избирательной кампании.

Однако в текущей внутриполитической ситуации сделать это может быть нелегко, поскольку провал президента и правительства в случае неодобрения закона может стать весомым "плюсом" для агитации избирателей.

"Ориентацией на выборы обусловлено ​​и заявление Владимира Гройсмана о возможной отставке в случае непринятия закона", - убеждены в фонде.

Вместе с тем, отмечается, что принятие закона о ВАС в редакции, которую требуют общественные активисты и Запад, могло бы стать хорошим демонстративным шагом и возможностью для президента начать борьбу за избирателей, которые раньше голосовали за Порошенко, а теперь колеблются.

"Это возможность для Порошенко уступить сейчас определенную долю власти, чтобы в 2019 переизбраться и сохранить большинство действующих полномочий, в том числе расширенного контроля над силовыми структурами, который может дать новая редакция другого закона – "О национальной безопасности"", - говорится в статье.

В фонде склоняются к мнению, что 7 июня ВР все же сможет принять закон о независимом Высшем антикоррупционном суде, но добавляют, что голосование могут и провалить.

По мнению экспертов, "дернуть стоп-кран" могут лидеры "Народного фронта" или БПП. С другой стороны, голоса могут не добавить "Батькивщина" и "Радикальная партия", а также мажоритарщики, которые не уверены в том, что Порошенко имеет шансы переизбраться и помочь переизбраться им.

"В конце концов, не исключен и промежуточный вариант, когда в последний момент "с голоса" вносятся правки, которые создают "черный ход" для влияния власти на суд. Это дает возможность Порошенко поиграть с парламентом в "вето" и менять положения закона новыми предложениями", - убеждены в фонде.

Подробнее читайте в статье "Судный день: что значит принятие закона о Высшем антикоррупционном суде для президентских и парламентских выборов-2019"