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Пожар в Чернобыльской зоне локализовали - ГСЧС

Среда, 6 июня 2018, 19:27

Пожар в зоне отчуждения локализовали на общей площади около 2 га.

Об этом сообщает ГСЧС.

"По состоянию на 18:05 6 июня в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения пожар локализован на общей площади около 2 га. Продолжаются мероприятия по полной ликвидации возгорания", - говорится в сообщении.

В ГСЧС уверяют, что ситуация контролируется.

"Открытого огня нет, наблюдается тление двух ячеек лесной подстилки, травы, поваленных деревьев и пеньков", - отмечают в спасатели.

По информации ГСЧС, радиационный фон в Киеве составляет 13 мкР/ч (безопасный уровень - до 30 мкР/ч), в Чернобыле - 31 мкР/ч (безопасный уровень - до 50 мкР/ч), а на промышленной площадке Чонобильськои АЭС радиационный фон составляет 51,6 мкР/ч (безопасный уровень - до 140 мкР/ч).

 
 

5 июня в 10:10 в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения произошло возгорание сухой травы с последующим распространением пожара на лесной массив на площади около 10 га.

Правоохранители проводят все необходимые меры по установлению причин пожара, выясняют все обстоятельства задымления и возгорания.

Ранее глава ГСЧС Николай Чечеткин сообщил, что на месте возгорания бывшего рыжего леса в зоне ЧАЭС нашли факелы

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 245 (Уничтожение или повреждение лесных массивов) Уголовного кодекса Украины.

Украинская правда
Темы: ЧернобыльпожарГСЧС
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