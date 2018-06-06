Суд продлил арест фигурантов бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир"

Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд в Симферополе продлил на два месяца арест фигурантов бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир".

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Арест продолжили Мемету Белялову, Марлену (Сулейману) Асанову, Эрнесту Аметову, а также задержанным в мае Серверу Мустафаеву и Эдему Смаилову. Всех пятерых оставили в СИЗО до 9 августа.

По словам адвокатов, суд мотивировал свое решение лишь "тяжестью преступления".

11 октября 2017 года силовики провели обыски в Бахчисарае. Тогда они задержали 10 крымских татар. Среди них были - Эрнест Аметов, Тимур Ибрагимов, Рефат Асанов, Эльнур Асанов, Эрнест Ибрагимов, Рудем Неджиев, Эльдар Асанов, Мэмет Белялов, Алимдар Белялов и Ахмад Сулейманов.

ФСБ РФ заявила 11 октября, что ликвидировала Бахчисарайскую ячейку организации "Хизб ут-Тахрир", запрещенной в России.