Минский процесс мертв – Аваков

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает, что Минский переговорный процесс по урегулированию ситуации на Донбассе исчерпал себя и только затягивает конфликт.

Об этом он заявил на ІХ Национальном экспертном форуме в четверг, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Минский процесс сыграл свою роль и на сегодняшний момент он мертв", - сказал Аваков.

По его словам, "минский процесс в том виде, в котором он есть сейчас, никак не решает проблем Украины".

"Это ситуация затянутого, замороженного конфликта", - объяснил министр.

По его мнению, переговорная позиция должна базироваться на общественной дискуссии, которую поддерживает все общество.

Ранее о перезапуске Минского процесса говорили и в Европе. В частности, бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон.

Читайте подробней: Труп Минска: как его "продать" западным партнерам?

Аваков говорил, что Украина имеет шансы вернуть оккупированную территорию Донецкой и Луганской области с помощью "полицейской операции".

Читайте также: Арсен Аваков: У меня есть план. Условно, взять сначала отдельно Горловку