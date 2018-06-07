Комитет Рады завернул представление ГПУ на Пономарева

Регламентный комитет Верховной Рады признал немотивированным представление Генеральной прокуратуры на привлечение к ответственности народного депутата группы "Воля народа" Александра Пономарева за препятствование журналистам.

Соответствующее решение приняли 7 июня на заседании большинство членов комитета.

Доказательства, приведенные Генпрокуратурой, коллеги Пономарева считают сомнительными.

Генеральный прокурор Юрий Луценко, обосновывая на заседании представление на снятие неприкосновенности с Пономарева, отмечал, что в действиях нардепа есть признаки "осознанного уголовного правонарушения". Поскольку нардеп отобрал у журналистов телефоны, то есть мешал им выполнять свои обязанности.

Сам Пономарев, предоставляя объяснение, держался позиции, что указанные журналисты "незаконно осуществляли аудиозапись его частной беседы", о чем он сделал им несколько замечаний. Также Пономарев утверждает, что не знал, что перед ним - журналисты, потому что они, мол, не имели на себе соответствующих бейджиков.

Луценко в свою очередь отметил, что "разговор двух народных депутатов в публичном пространстве не может рассматриваться как частный".

Генпрокурор также отметил, что журналисты не обязаны представляться нардепам, они имеют соответствующую аккредитацию, по которой работают в парламенте. Но в этом конкретном случае журналисты имели при себе соответствующие бейджи прессы.

Как сообщалось, генеральный прокурор Юрий Луценко направил в Раду представление о привлечении к уголовной ответственности Александра Пономарева.

В феврале бывший член Партии регионов, а теперь нардеп от "Воли народа" Александр Пономарев в кулуарах Верховной Рады отобрал два мобильных телефона у журналистов.

Те снимали на камеры телефонов спор между Пономаревым и нардепом от "Батькивщины" Сергеем Соболевым. Они ссорились из-за того, что Соболев обвинил компанию Пономарева "Агринол" в махинациях в сфере госзакупок машинного масла для войск.

В итоге, после споров с журналистами, Пономарев вернул им телефоны.

Сам Пономарев в комментарии УП высказал мнение, что Верховная Рада не проголосует за снятие с него неприкосновенности за препятствование журналистам.