Активисту, которого ранили в Одессе, дадут госохрану

Активисту "Автомайдана" и члену Общественного совета при НАБУ Виталию Устименко, на которого 5 июня в Одессе было совершено покушение, дадут государственную охрану.

Об этом Устименко сообщил 7 июня на брифинге, сообщает УНИАН.

Ему объяснили, что обеспечение охраны предусматривает квалификацию уголовного производства "покушение на умышленное убийство", в связи с чем активисту дадут госохрану.

"Идет процесс обеспечения государственной охраной. Формируется группа правоохранителей, которая будет выполнять эту задачу. В ближайшее время нам сообщат, как это будет обеспечено и организовано", - сказал Устименко.

Он также рассказал, что в Одессе чувствует себя в безопасности "только находясь среди друзей, и сейчас он постоянно в окружении именно таких людей", но добавил, что не имеет "никакого доверия к правоохранительным органам и правоохранительной системы в Украине".

"Правоохранительная система города находится в ручном управлении финансово-промышленной группы Труханова (мэр Одессы Геннадий Труханов - ред.) и Галантерника (бизнесмен Владимир Галантерник в прошлом году получил разрешение на строительство высотного бизнес-центра в Летнем театре, из-за чего в 2017 году в Одессе прошла масштабная акция протеста - ред.). Это безапелляционный факт", - сказал Устименко.

Он предполагает, что впоследствии дело покушения на него переквалифицируют по другой статье УК, в частности, "хулиганство", но надеется, что полиция Одессы этого не допустит.

6 июня он выписался из больницы, поскольку его состояние не критическое.

Устименко продолжает курс лечения: принимает антибиотики и обезболивающие препараты. По его словам, он продолжает заниматься общественной деятельностью.

8 июня он планирует принять участие в первом заседании Совета общественного контроля при НАБУ, а в ближайшей перспективе - акции по защите общественных мест отдыха в Одессе.

5 июня в городе Одесса двое неизвестных напали с ножом на Виталия Устименко. Активист получил ранение.

В Нацполиции рассказали, что нападение на активиста "Автомайдана" и члена Общественного совета при НАБУ Виталия Устименко расследуют как покушение на убийство.