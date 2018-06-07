Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Турчинов ответил Путину

Четверг, 7 июня 2018, 18:52

Украинские военные будут действовать адекватно угрозам, а украинское государство будет существовать независимо от устрашений российского президента.

Об этом заявил секретарь Совета Национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, комментируя высказывание президента РФ во время "прямой линии", информирует 7 июня пресс-служба СНБО.

Там отмечают, что "к Путину позвонил из оккупированного Донбасса перепуганный гражданин России, который входит в состав российско-террористических группировок, и выразил опасения, что украинская армия может пойти в наступление во время Чемпионата мира по футболу, на что президент РФ заявил, что подобные действия могут привести к тяжелым последствиям для украинской государственности в целом".

Турчинов в свою очередь относительно государственности отметил следующее:

"Украинская государственность базируется на мужестве, патриотизме и вере миллионов свободных украинцев, способных ее защитить и сохранить свободу, демократию и независимость для своих детей".

По словам секретаря СНБО, "это принципиальное отличие нашей государственности от российской, которая способна существовать только в тоталитарных условиях, когда опричники, жандармы, чекисты и КГБисты сжимают их решеткой и колючей проволокой от расползания".

"Российская государственность" лежит на костях миллионов замученных и разоренных невинных жизней", - подчеркнул Турчинов.

"Независимо от стонов испуганных российских наемников и угроз российского президента, украинские военные будут действовать адекватно угрозам, а украинское государство есть и будет, независимо от маниакальных желаний имперских реваншистов", – заверил он.

Как сообщалось, 7 июня Владимир Путин в рамках "Прямой линии" ответил на видеовопрос российского писателя Захара Прилепина, который воюет на стороне террористов на Донбассе.

Прилепин отметил, что боевики "Л/ДНР" опасаются, что украинская армия "воспользуется Чемпионатом мира по футболу и начнет активные боевые наступательные действия".

Путин в свою очередь заявил, что "надеется, что до таких провокаций не дойдет".

"А если это случится, я думаю, что это будет иметь очень тяжелые последствия для украинской государственности в целом", - сказал он.

Украинская правда
Темы: ОРДЛОПутинТурчинов
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Все новости...
ОРДЛО
Асеев рассказал, как экс-разведчик Червинский помог найти в Киеве главного палача "Изоляции" "Палыча"
Станислав Асеев: Иногда я не могу вспомнить, как выглядит Донецк – специально открываю GoogleMaps, чтобы посмотреть город
Боевики в ОРДО приговорили морпеха ВСУ к 22 годам тюрьмы
Последние новости
10:48
Живая елка на прокат: как военный организовал бизнес на главном украшении Нового года
10:46
фотоУбили фермера, расчленили и сожгли тело: идентифицированы трое военных РФ
10:33
Леся плюс Валерий. Как преодолевает имперское прошлое Звягель – город Украинки и Залужного
10:12
фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ
10:08
КолонкаВ Минобороны назвали 5 главных достижений цифровизации министерства
09:51
ОВА: На оккупированной части Херсонщины россияне застрелили ребенка на глазах родни
09:36
СМИ: Санкции США остановили поставки газа с СПГ-проекта РФ
09:29
Генштаб: На Херсонщине защитники расширяют плацдарм, на ряде направлений отражают атаки
08:48
Германия готовится к возможным новогодним беспорядкам
08:44
Атака дронами: в Николаевской области поврежден объект инфраструктуры, в Одесской – зернохранилище
Все новости...
Реклама: