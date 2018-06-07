Турчинов ответил Путину

Украинские военные будут действовать адекватно угрозам, а украинское государство будет существовать независимо от устрашений российского президента.



Об этом заявил секретарь Совета Национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, комментируя высказывание президента РФ во время "прямой линии", информирует 7 июня пресс-служба СНБО.

Там отмечают, что "к Путину позвонил из оккупированного Донбасса перепуганный гражданин России, который входит в состав российско-террористических группировок, и выразил опасения, что украинская армия может пойти в наступление во время Чемпионата мира по футболу, на что президент РФ заявил, что подобные действия могут привести к тяжелым последствиям для украинской государственности в целом".



Турчинов в свою очередь относительно государственности отметил следующее:



"Украинская государственность базируется на мужестве, патриотизме и вере миллионов свободных украинцев, способных ее защитить и сохранить свободу, демократию и независимость для своих детей".



По словам секретаря СНБО, "это принципиальное отличие нашей государственности от российской, которая способна существовать только в тоталитарных условиях, когда опричники, жандармы, чекисты и КГБисты сжимают их решеткой и колючей проволокой от расползания".



"Российская государственность" лежит на костях миллионов замученных и разоренных невинных жизней", - подчеркнул Турчинов.



"Независимо от стонов испуганных российских наемников и угроз российского президента, украинские военные будут действовать адекватно угрозам, а украинское государство есть и будет, независимо от маниакальных желаний имперских реваншистов", – заверил он.

Как сообщалось, 7 июня Владимир Путин в рамках "Прямой линии" ответил на видеовопрос российского писателя Захара Прилепина, который воюет на стороне террористов на Донбассе.

Прилепин отметил, что боевики "Л/ДНР" опасаются, что украинская армия "воспользуется Чемпионатом мира по футболу и начнет активные боевые наступательные действия".

Путин в свою очередь заявил, что "надеется, что до таких провокаций не дойдет".

"А если это случится, я думаю, что это будет иметь очень тяжелые последствия для украинской государственности в целом", - сказал он.