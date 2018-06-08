Помпео: США ужесточат санкции против КНДР, если дипломатия не сработает

Соединенные Штаты намерены продлить действие существующих санкций и ввести дополнительные ограничения против Северной Кореи, если Пхеньян не согласится на мирные предложения США и денуклеаризацию Корейского полуострова.

Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео на пресс-конференции в Белом Доме.

"Пока мы не достигнем своих целей, ограничения, введенные мировым сообществом вместе с США относительно режима, сохраняются.

Если дипломатия не будет продвигаться в правильном направлении, эти меры будут усилены", - отметил Помпео.

Он подчеркнул, что американская сторона воспринимает только один вариант развития ситуации: достижение договоренности о полной, прозрачной и необратимой денуклеаризации.

"То, что стороны согласились сесть за стол переговоров, свидетельствует об их серьезных намерениях. И на этот раз все будет происходить не так, как в прошлом", - добавил госсекретарь США.

В то же время в США считают, что в случае положительного результата КНДР будет иметь большие возможности для своего развития.

Председатель Госдепа подчеркнул, что Пхеньян выразил готовность к процессу ядерного разоружения.

По его словам, Ким Чен Ын лично заверил, что готов к денуклеаризации, поскольку понимает, что нынешняя модель не работает должным образом.

Госдеп также сообщил, что Помпео будет сопровождать Трампа во время его встреч на саммите "Большой семерки" в канадском Квебеке и переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре, передает "Укринформ".

"Помпео 9 июня посетит Шарлевуа, Квебек (Канада), где присоединится к президенту Дональду Трампу, который вместе с лидерами Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и Соединенного Королевства, а также ЕС будут проводить встречи на саммите G7.

"10-13 июня госсекретарь будет находиться в Сингапуре, где примет участие в саммите с участием Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, а также в двусторонних мероприятиях с премьер-министром Сингапура Ли Хсен Лунгом", - говорится в сообщении.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал пригласить лидера Северной Кореи Ким Чен Ына посетить США, если переговоры на высшем уровне в Сингапуре будут успешными.

Трамп сказал, что верит в то, что глава КНДР "готов сделать то, что будет большим для своей страны, его семьи и самого себя".

Однако Трамп заверил, что "полностью готов уйти", если во время переговоров будут проблемы, отметив, что он "уже делал это раньше".

1 июня президент США Дональд Трамп объявил, что согласился встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в Сингапуре 12 июня.

24 мая Трамп отменил саммит, заявив, что военные США готовы реагировать на "безрассудный поступок" КНДР, но уже на следующий день заявил о шансе на проведение саммита.

Позже Трамп подтвердил информацию о том, что сложные переговоры об организации саммита возобновились.