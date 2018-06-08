САП направила в суд дело против судьи ВАСУ

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Пятница, 8 июня 2018, 11:04

Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд дело против судьи Высшего административного суда Олега Голяшкина.

Об этом сообщает 8 июня пресс-служба НАБУ.

Источники в ведомстве подтвердили "Украинской правде", что речь идет о судье ВАСУ Олега Голяшкина.

Отмечается, что детективы НАБУ завершили досудебное расследование в отношении судьи.

Его подозревают в декларировании недостоверных данных по ст. 366-1 УК.

По версии НАБУ, Голяшкин внес заведомо недостоверные сведения в ежегодные е-декларации за 2015 и 2016 годы.

Он не задекларировал две квартиры в центре Киева, "владельцем которых является близкое лицо подозреваемого и находившихся в постоянном пользовании судьи".

В НАБУ считают, что судья действовал умышленно, "вероятно, чтобы скрыть от госорганов и общественности свое имущественное положение, а также для реализации возможности получить в судебном порядке служебного жилья в Киеве".

Расследование по Голяшкину детективы НАБУ начали в апреле 2017 года.

О подозрении в недекларировании сведений судьи сообщено 13 декабря 2017 года.

Украинская правда
Темы: НАБУ суд
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