Две трети политических партий не задекларировали никаких расходов в 2018 году, еще около ста политических сил вообще не подали отчеты за I квартал 2018 года.



Об этом сообщает Комитет избирателей Украины.



Пустые отчеты об имуществе, расходах и обязательствах финансового характера за первый квартал этого года подали 180 партий из всего 255, информация о которых доступна на сайте НАПК.



Среди сил, которые де-факто подали пустые отчеты, такие партии, как "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко", "Винницкая европейская стратегия", "Слуга народа", "Новые лица", "Партия Наталии Королевской – Украина вперед", "УДАР", "Блок Дарта Вейдера".



А "Коммунистическая партия Украины" и "Партия регионов" официально продолжают вести деятельность. Так, КПУ потратила 58 тысяч гривен, ПР – 48 тысяч гривен.



В целом все украинские партии, не считая парламентских, потратили за три месяца 14,9 миллионов гривен.

Больше всего – Аграрная партия Украины (3,4 млн), "УКРОП" (2,3 млн), "Наш Край" (1,4 млн), Украинская галицкая партия (1,2 млн) И ВО "Свобода "(1 млн).

Глава КИУ Алексей Кошель отметил, что в Украине "сохраняется высокий уровень тенизации партийных финансов".



"Из 350 партий 100 вообще не подали отчеты, еще 180 – не указали ни одной гривны затрат за три месяца. Кроме этого ряд политсил задекларировали символические суммы средств на свою деятельность", – сказал он.



"К примеру, Коммунистическая партия потратила только 58 тысяч гривен за первый квартал, то есть по 19 тысяч в месяц. В то же время у партии работал офис в Киеве, поддерживалась работа партийного сайта, проводились мероприятия в регионах, а лидер КПУ находился в заграничной командировке, где активно выступал с антиукраинской риторикой", – добавил Кошель.