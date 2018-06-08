Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Партии Савченко и Кличко подали "пустые" отчеты, а Садовой – в лидерах по тратам

Пятница, 8 июня 2018, 13:48

Две трети политических партий не задекларировали никаких расходов в 2018 году, еще около ста политических сил вообще не подали отчеты за I квартал 2018 года.

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины.

Пустые отчеты об имуществе, расходах и обязательствах финансового характера за первый квартал этого года подали 180 партий из всего 255, информация о которых доступна на сайте НАПК.

Среди сил, которые де-факто подали пустые отчеты, такие партии, как "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко", "Винницкая европейская стратегия", "Слуга народа", "Новые лица", "Партия Наталии Королевской – Украина вперед", "УДАР", "Блок Дарта Вейдера".

А "Коммунистическая партия Украины" и "Партия регионов" официально продолжают вести деятельность. Так, КПУ потратила 58 тысяч гривен, ПР – 48 тысяч гривен.

В целом все украинские партии, не считая парламентских, потратили за три месяца 14,9 миллионов гривен.

Больше всего – Аграрная партия Украины (3,4 млн), "УКРОП" (2,3 млн), "Наш Край" (1,4 млн), Украинская галицкая партия (1,2 млн) И ВО "Свобода "(1 млн).

 

Глава КИУ Алексей Кошель отметил, что в Украине "сохраняется высокий уровень тенизации партийных финансов".

"Из 350 партий 100 вообще не подали отчеты, еще 180 – не указали ни одной гривны затрат за три месяца. Кроме этого ряд политсил задекларировали символические суммы средств на свою деятельность", – сказал он.

"К примеру, Коммунистическая партия потратила только 58 тысяч гривен за первый квартал, то есть по 19 тысяч в месяц. В то же время у партии работал офис в Киеве, поддерживалась работа партийного сайта, проводились мероприятия в регионах, а лидер КПУ находился в заграничной командировке, где активно выступал с антиукраинской риторикой", – добавил Кошель.

УП, исправлено

"Украинская правда" в Threads

Темы: партииСавченко НадеждаУдарСамопомичБПП
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Все новости...
партии
Шольц прокомментировал высокие рейтинги "Альтернативы для Германии"
Президент Грузии ветировала изменения в избирательный кодекс, которые увеличат влияние партии власти
Парламент Молдовы ликвидировал пророссийскую фракцию "Шор"
Последние новости
10:48
Живая елка на прокат: как военный организовал бизнес на главном украшении Нового года
10:46
фотоУбили фермера, расчленили и сожгли тело: идентифицированы трое военных РФ
10:33
Леся плюс Валерий. Как преодолевает имперское прошлое Звягель – город Украинки и Залужного
10:12
фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ
10:08
КолонкаВ Минобороны назвали 5 главных достижений цифровизации министерства
09:51
ОВА: На оккупированной части Херсонщины россияне застрелили ребенка на глазах родни
09:36
СМИ: Санкции США остановили поставки газа с СПГ-проекта РФ
09:29
Генштаб: На Херсонщине защитники расширяют плацдарм, на ряде направлений отражают атаки
08:48
Германия готовится к возможным новогодним беспорядкам
08:44
Атака дронами: в Николаевской области поврежден объект инфраструктуры, в Одесской – зернохранилище
Все новости...
Реклама: