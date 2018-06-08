В ГПУ объясняют, что экстрадиция судьи Татькова осложнилась

Генеральная прокуратура принимает меры для экстрадиции бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова, однако процедура усложнилась.



Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГПУ.



ГПУ напоминает, что бывший председатель Высшего хозяйственного суда как подозреваемый объявлен в розыск.



"Органом досудебного расследования принимаются меры по его экстрадиции из одной из стран Евросоюза", - говорится в сообщении.



"Указанная процедура существенно усложнилась в связи с тем, что апелляционный суд Киева дважды необоснованно отменял постановления районного суда об избрании меры пресечения подозреваемому в виде содержания под стражей (решение о такой мере пресечения является необходимым условием для экстрадиции)", – отмечают в ГПУ.



Кроме этого отмечается, что следователи обнаружили дополнительные эпизоды уголовных правонарушений и собрали достаточные доказательства их совершения, в связи с чем Татькову и его бывшему заместителю, судьи Артуру Емельянову были выдвинуты новые подозрения: в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 375, ч. 2 ст. 376, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст.376, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 376-1 УК Украины ".



В частности, по данным следствия, Емельянов в должности судьи хозяйственного суда Донецкой области принял неправосудное решение в пользу одного из предприятий, что обязало органы местного самоуправления заключить с этим предприятием договор аренды земельного участка нормативно-правовой стоимостью более 8 млн грн сроком на 49 лет .



Кроме того, Татькову инкриминируют вмешательство в деятельность судебных органов и незаконное вмешательство в работу автоматизированной системы документооборота.



В результате этих действий, в том числе более восемь тысяч исковых заявлений, поступивших в хозяйственного суда города Киева распределялись с грубым нарушением требований закона относительно объективного и беспристрастного их распределения, из них более чем в тысяче случаях автоматизированное распределение происходило с участием одного судьи (в Киевском апелляционном суде в 800 случаях).



В частности, среди таких дел, которые распределялись с нарушением закона и в которых содержатся признаки вмешательства в деятельность суда, было дело по иску Министерства обороны Российской Федерации к Кабинету министров Украины, которое рассматривалось в 2012-2013 годах.



По результатам рассмотрения этого дела было вынесено решение, которым незаконно и безосновательно обязано государство оплатить Министерству обороны РФ более 3 миллиардов гривен (во исполнение решения 38 млн гривен были перечислены из государственного бюджета на счета Минобороны РФ).



Также в этом производстве сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 376, ч. 2 ст. 376-1 УК Украины четырем бывшим работникам аппарата хозяйственного суда города Киева и Киевского апелляционного хозяйственного суда, которым инкриминируется соучастие с Татьковым.



ГПУ уверяет, что в уголовном производстве проводятся необходимые процессуальные действия, направленные на завершение расследования по этим эпизодам в сжатые сроки.



Досудебное следствие по другим фактам преступной деятельности продолжается.



Как сообщалось, экс-председатель Высшего хозяйственного суда Виктор Татьков попросил убежища в Австрии.



17 октября Генпрокуратура сообщила о подозрении Татькову и его заместителю Артуру Емельянову в незаконном вмешательстве в автоматизированную систему распределения дел.

Адвокат Татькова ранее рассказывал суду, что подозреваемый находится на лечении в Германии и Австрии. Кроме того, в Вене живут его жена и малолетние дети.

29 сентября 2016 года Верховная Рада уволила Татькова с должности судьи, так как он подпадает под действие закона "Об очищении власти" (о люстрации).

В июле 2016 года в ГПУ заявляли, что добиваются ареста счетов панамской фирмы в Лихтенштейне, бенефициарами которой были судья Высшего хозяйственного суда Украины Емельянов и его жена.