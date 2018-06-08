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ГПУ открыла производство о госизмене относительно Мураева

Пятница, 8 июня 2018, 15:36
ГПУ открыла производство о госизмене относительно Мураева

Генеральная прокуратура открыла производство в отношении народного депутата Евгения Мураева по статьям "государственная измена" и "заведомо ложное сообщение о совершении преступления".

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.

"Генеральной прокуратурой 08.06.2018 в ЕРДР внесено сообщение о совершении народным депутатом Е. Мураевым преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 2 ст. 383 (заведомо ложное сообщение о совершении преступления) УК Украины", - написала Сарган.

"Досудебное расследование вышеупомянутого уголовного производства поручено ГСУ СБУ, осуществления надзора за соблюдением законов в форме процессуального руководства – Генпрокуратуре", - добавила пресс-секретарь генпрокурора.

Она отметила, что основанием для регистрации производства "стало провозглашение с трибуны парламента нардепом Сергеем Пашинским речи о неправомерных действиях Мураева".

"Мураев накануне в интервью 112 канала предоставил правовую оценку осуждению судом страны-агрессора украинского кинорежиссера Олега Сенцова, как террориста, а именно лица, которое готовило поджоги и взрывы, чем поставил под сомнение целесообразность возможного обмена О. Сенцова на лиц, обвиняемых и осуждённых украинскими судами за терроризм и сепаратизм", - написала Сарган. 

7 июня бывший член Партии регионов, внефракционный нардеп Евгений Мураев, который владеет телеканалом NewsOne, в эфире 112.Украина сказал относительно заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова дословно следующее: "с точки зрения того, что человек готовил поджоги и взрывы, для одной части населения он является террористом, для националистической части он является героем", отметив, что "время расставит все по местам".

После этого фракции БПП и "Народный фронт" потребовали от СБУ возбудить против Мураева уголовное дело по статье "государственная измена".

Сам Мураев позже заявил, что в его комментарии 112 каналу не было отражено личное отношение к Сенцову, он говорил о том, что речь идет о "создании чередного кумира".

Украинская правда
Темы: ГенпрокуратураВерховная Рада
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