Мураев: В моем комментарии не было личного отношения к Сенцову

Депутат Евгений Мураев утверждает, что не высказывал личного отношения к украинцу Олегу Сенцову, которого Россия удерживает в тюрьме.

Так глава политсовета партии "За життя" прокомментировал своему каналу NewsOne резонанс и требование депутатов привлечь Мураева к ответственности за государственную измену.

"Я думаю, у Пашинского просто не было времени посмотреть оригинал моего комментария 112-му телеканалу", – сказал он и не исключил, что личное отношение коллеги способствовало такой реакции.

"Если проанализировать мой комментарий, там вообще не было личного отношения к Сенцову. Мы рассматривали общую политическую ситуацию: как действует власть", – заявил Мураев.

"У нас уже была история с Надеждой Савченко, когда они всеми усилиями сотворили кумира и нового героя Украины, которого использовали для политической конфронтации с северным соседом и как инструмент давления на мировую общественность", – сказал он.

По словам Мураева, было "глубокое разочарование, когда Надежда вернулась, а на многие вещи высказала совершенно противоположное мнение, чем мнение Администрации президента".

"Сейчас они начали делать подобную ситуацию вокруг других наших заключенных – причем очень избирательно, ведь и обмен пленными приостановлен", – сказал он.

По словам Мураева, "фейковый вброс" против него политики используют в предвыборных целях.

На счет перспективы уголовного дела депутат сказал: "После всех спецопераций можно ожидать чего угодно. Ни в моих высказываниях, ни в действиях нет ни одной статьи Уголовного кодекса".

При этом в своем посте на Facebook Мураев напомнил, что в 2016 году он на ток-шоу у Шустера говорил, что "нынешней власти живая и здоровая Савченко не нужна".

"Патриотов корежило и они пускали слюни. Чтобы в 2018 году с облегчением засунуть ее в украинскую тюрьму умирать. Уверяю вас, то же самое относится и к Сенцову, и к Сущенко, и ко всем остальным "політв'язням". Они нужны им только как жертва", – написал он.

Позже в комментарии телеканалу "112 Украина" Мураев сказал также, что дело Сенцова политическое, но справедливы ли обвинения в терроризме в отношении украинского режиссера – он не знает, ведь российское следствие якобы опирается и на показания украинца Геннадия Афанасьева.

7 июня экс- "регионал", а ныне внефракционный нардеп Евгений Мураев в эфире "112.Украина" высказался по поводу Сенцова неоднозначно: "С точки зрения того, что человек готовил поджоги и взрывы, для одной части населения он является террористом, для националистической части он является героем".



После возмущения в соцсетях 8 июня депутат Сергей Пашинский огласил в Верховной Раде требование фракций БПП и "Народный фронт" к Службе безопасности Украины открыть против Мураева уголовное дело по статье "государственная измена".

Генеральная прокуратура открыла производство в отношении Мураева по статьям "государственная измена" и "заведомо ложное сообщение о совершении преступления".