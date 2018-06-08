Боевики на Донбассе не дали представителю ООН пообщаться с заложниками

Специальный докладчик ООН по предотвращению пыток Нильс Мельцер заявил, что не смог конфиденциально пообщаться с заложниками из числа украинских военных в местах лишения свободы на неконтролируемой правительством части Донбасса.

Об этом он сообщил 8 июня в Киеве, передает "Радио Свобода".

"Во время моего визита на территорию, которую контролируют вооруженные формирования в Луганске и Донецке, доступ к местам лишения свободы не отвечал требованиям моего мандата", - рассказал Мельцер.

По его словам, боевики предварительно определили учреждения для визита и его команда не могла посетить другие учреждения.

Сообщается, что представитель ООН побывал в колониях №19 и №24 в оккупированных районах Луганщины.

"Мне не разрешили провести конфиденциальные интервью с задержанными и даже коллективные интервью общего характера были исключены удручающей и угрожающей присутствием персонала учреждения", - отметил Мельцер.

На оккупированной части Донецкой области представитель ООН посетил СИЗО №5 в Донецке.

"Я смог пообщаться индивидуально с четырьмя задержанными военными Вооруженных сил Украины, были выбраны представителями фактической власти, но, к сожалению, под наблюдением персонала тюрьмы, что не позволило обеспечить полную конфиденциальность", - сказал он.

Отмечается, что Мельцер вместе со своей командой, с 20 мая по 8 июня в Украине, оценивал общую ситуацию о запрете пыток или других видов обращения, унижающих человеческое достоинство.

Спецдокладчик ООН рассказал, что посещая различные объекты на контролируемой Украины территории, он получил беспрепятственную свободу передвижения ко всем местам, где люди были лишены свободы.

Как сообщал ранее глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, в ОРДЛО еще остаются заложниками 103 человека.

Также сообщалось, что в декабре 2017 года состоялся обмен удерживаемых лиц.

Украинская сторона получила 74 заложников, находившихся в плену на оккупированной части Донбасса.