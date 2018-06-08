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Сына заместителя Гриневич отдали под суд

Пятница, 8 июня 2018, 17:36
Сына заместителя Гриневич отдали под суд

Прокуратура направила в суд дело о разбойном нападении, в котором фигурирует Михаил Ковтунец, сын заместителя министра образования и науки Владимира Ковтунца.

Об этом "Украинской правде" сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

"Завершено судебное следствие. Обвинительный акт направлен в суд ", – отметили в ведомстве.

В прокуратуре добавили, что защита ознакомилась с обвинительным актом, после чего, примерно месяц назад, его и передали в Шевченковский райсуд Киева.

Кроме того, в прокуратуре сообщили, что во время следствия фигурантов допрашивали, они контактировали со следствием.

При рассмотрении дела обвинение также будет подавать ходатайство о продлении меры пресечения обвиняемым.

1 марта стало известно, что Михаил Ковтунець является фигурантом дела о разбойном нападении на курьера.

3 марта в ему сообщили о подозрении.

5 марта Ковтунца-младшего отправили под ночной домашний арест.

Всего в деле 3 обвиняемых. По версии следствия, они, сговорившись между собой, заказали через интернет-магазин iPhone 8+ и напали на курьера, который привез телефон на место встречи.

Соня Лукашова, для УП
Темы: Киевкриминалсуд
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