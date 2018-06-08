Сына заместителя Гриневич отдали под суд
Прокуратура направила в суд дело о разбойном нападении, в котором фигурирует Михаил Ковтунец, сын заместителя министра образования и науки Владимира Ковтунца.
Об этом "Украинской правде" сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.
"Завершено судебное следствие. Обвинительный акт направлен в суд ", – отметили в ведомстве.
В прокуратуре добавили, что защита ознакомилась с обвинительным актом, после чего его и передали в суд.
1 марта стало известно, что Михаил Ковтунець является фигурантом дела о разбойном нападении на курьера.
3 марта в ему сообщили о подозрении.
5 марта Ковтунца-младшего отправили под ночной домашний арест.
Всего в деле 3 обвиняемых. По версии следствия, они, сговорившись между собой, заказали через интернет-магазин iPhone 8+ и напали на курьера, который привез телефон на место встречи.