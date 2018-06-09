Денисова и Москалькова рассказали, кого посетят первыми

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова намерена в первую очередь посетить в РФ политзаключенных Олега Сенцова, Александра Кольченко, Станислава Клыха, Николая Карпюка, Романа Сущенко и Ресуля Велиляева.

Об этом омбудсмен сообщила в комментарии каналу "112 Украина" после встречи с президентом Петром Порошенко, который поручил ей в ближайшее время посетить украинских политзаключенных, содержащихся в России и в оккупированных Крыму и на Донбассе.

"Это, прежде всего, Сенцов, Клых, Кольченко, Карпюк, Сущенко, все те, кто сейчас у нас там есть. Мы будем работать над списком", - отметила она.

По словам Денисовой, сначала она посетит политзаключенных в Москве. В частности, она назвала Романа Сущенко и Ресуля Велиляева, содержащихся в СИЗО "Лефортово".

"Следующая поездка будет в АР Крым к (Владимиру) Балуху и крымским татарам, гражданам Украины, которые находятся в следственном изоляторе Симферополя", - отметила омбудсмен.

Денисова уточнила, что при посещении украинских политзаключенных проверит условия, в которых они находятся, соблюдение законодательства РФ по их содержанию и выполнение международных конвенций в отношении украинских граждан.

Она сообщила, что уже переговорила с российским омбудсменом Татьяной Москальковой: "Мы с ней договариваемся о дне, когда я буду ехать к ним и о дне, когда она будет ехать к нам".

В то же время, Москалькова сообщила РБК, что намерена посетить в Украине обвиняемых в госизмене руководителя "РИА Новости—Украина" Кирилла Вышинского, бывших военнослужащих Александра Баранова и Максима Одинцова и члена общественной организации "Волонтеры Победы" Елену Одновол.

По словам российского омбудсмена, этот список — неполный.

Москалькова подтвердила, что у нее состоялся разговор с Денисовой.

"Мы с Денисовой определились, что обмениваемся списками тех людей, которых мы хотим посетить, и договариваемся о графике посещения, датах, географии посещения. Ей президент сказал, что он готов обеспечить беспрепятственное посещение для меня Украины и места несвободы и обеспечить мою безопасность", - сказала Москалькова.

Как сообщалось, в субботу пресс-служба президента сообщила о телефонном разговоре Порошенко и президента РФ Владимира Путина, во время которой была достигнута договоренность, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека обеих стран посетят заключенных граждан.

После этого Порошенко поручил омбудсмену Людмиле Денисовой в ближайшее время посетить украинских политзаключенных, содержащихся в России и в оккупированных Крыму и на Донбассе.