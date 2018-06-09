Вексельберг мог финансировать "мирный план" Артеменко - СМИ

Российский олигарх Виктор Вексельберг мог финансировать "мирный план для Украины" экс-нардепа Андрея Артеменко, который он передал бывшему советнику президента США Дональда Трампа Майклу Флинну.

Об этом пишет "Голос Америки" со ссылкой на The Atlantic.

По словам журналиста The Atlantic Наташи Бертранд, эту информацию сообщил бывший конгрессмен Курт Уэлдон.

"Он сказал, (он и Артеменко) уже обеспечили финансирование продвижения плана от фонда Вексельберга в Нью-Йорке", - утверждает Бертранд.

Источник сообщил журналисту, что Уэлдон говорил о фонде Columbus Nova - американский фонд Renova Group Вексельберга, о котором недавно сообщали, что он перечислил 500 тысяч долларов в компанию адвоката Трампа Майкла Коэна Essential Consultants, созданной за несколько месяцев до выборов 2016 года.

Как сообщалось, в середине мая бывший украинский нардеп Андрей Артеменко заявил, что его вызвали для дачи показаний перед Большим жюри присяжных США по делу о вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.

Артеменко предположил, что его будут спрашивать о предложенном им "мирном плане" урегулирования отношений между Украиной и Россией, который он в начале 2017 года обсуждал с адвокатом президента США Дональда Трампа Майклом Коэном.

В феврале 2017 года издание The New York Times сообщило, что Артеменко передал бывшему советнику президента США по национальной безопасности и обороне Дональда Трампа Майклу Флинну проект урегулирования конфликта между Украиной и Россией. Одним из пунктов плана, по данным издания, является организация всеукраинского референдума о передаче Крыма в аренду России сроком на 50-100 лет.

26 мая издание The New York Times сообщило, что близкий к Кремлю российский олигарх Виктор Вексельберг и адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн провели встречу в Нью-Йорке менее чем за две недели до вступления Трампа на пост президента США.

Через несколько дней после инаугурации Трампа, в январе 2017 года частная акционерная компания Интратера Columbus Nova заключила с Коэном контракт на консультационные услуги на 1 млн долларов.

Эта встреча и выплата Коэну привлекли внимание специального советника ФБР Роберта Мюллера, который расследует вмешательство России в выборы в США, а также федеральных прокуроров, которые изучают деловую деятельность и финансы Коэна.

Ранее в этом году сам Вексельберг был допрошен агентами ФБР о выплатах Columbus Nova Коэну.

После того, как относительно Вексельберга были введены санкции, Columbus Nova прекратила сотрудничать с Коэном, поскольку больше никаких новых соглашений с инвесторами подписать не удалось, несмотря на то, что фирма выплатила Коэну 580 тысяч из 1 млн. долларов по контракту.