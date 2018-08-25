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ООС: Боевики били из минометов и артиллерии, 1 погибший, 4 раненых

Суббота, 25 августа 2018, 07:32
ООС: Боевики били из минометов и артиллерии, 1 погибший, 4 раненых

За прошедшие сутки боевики 39 раз открывали огонь по позициям ОС - 1 украинский военный погиб, еще 4 - получили ранения. В течение текущих суток зафиксировано 4 обстрела, потерь среди военнослужащих ВСУ нет.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 25 августа.

"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из минометов калибра 82 и 120 мм, ствольной артиллерии калибра 122 мм.

Враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Крымское, Светлодарск, Южное, Авдеевка, Пески, Невельское, Красногоровка, Гранитное, Чермалык, Гнутово, Павлополь, Лебединске, Водяное, Широкино", - сообщили в штабе.

"В районах населенных пунктов Крымское, Южное, Красногоровка, Гранитное, Чермалык, Павлополь, Лебединское оккупанты совершили 17 обстрелов позиций Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов и ствольной артиллерии.

При обострении ситуации, когда возникала угроза жизни военнослужащих, подразделения ОС открывали огонь для подавления огневых средств противника.

В результате боевых действий один наш защитник погиб, четверо военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - подчеркнули в пресс-центре.

За прошедшие сутки боевики также совершили неприцельный обстрел населенного пункта Врубовка, что на Луганщине, из артиллерийских систем 152 калибра.

"В результате преступных действий оккупантов погиб 35-летний местный житель, повреждены здания и инфраструктуру", - заявили в штабе.

В течение текущих суток боевики из минометов и гранатометов обстреляли позиции Объединенных сил возле Южного, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - возлео Марьинки и Новомихайловки.

По данным разведки, 3 оккупантов уничтожено, 6 получили ранения.

Темы: ООСбоевые действия
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