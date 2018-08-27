Киев поставил рекорд по притоку туристов

Этим летом Киев поставил четырехлетний рекорд по принятию туристов.

Об этом сообщил начальник управления туризма и промоций КГГА Антон Тараненко пресс-брифинге в понедельник, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, город планирует по итогам 2018 года увеличить приток иностранных туристов на 25% по сравнению с 2017 годом - до 2 млн человек.

"У нас на этот год план – 2 млн иностранных туристов. В этом году мы почти приблизились к уровню 2013 года. Это лето стало рекордным за последние четыре года. За полгода-2018 Киев посетило более 850 тыс. иностранных туристов, тогда как в аналогичный период 2013 года – 660 тыс.", - сказал он.

Тараненко рассказал, что "портрет" туристов Киева в последние годы изменился: если в 2013-2014 гг. более 50% из них были с России и постсоветских стран, то в последний год в пятерку вышли Беларусь, Израиль, США, Германия и Турция.

"На первое место вышла Беларусь, и это исключительно потому, что большое количество белорусов приезжает в Киев, селится здесь на сутки-два, а затем едет к берегу Черного моря, то есть, это - краткосрочный туризм. Израиль растет каждый год, а благодаря возвращению круизов в Киев к нам едут представители туристического кластера США и Германии. Турция всегда в пятерке. Растет также поток из Италии, Франции и Великобритании", - отметил начальник управления туризма КГГА.

По его данным, в последнее время увеличивается сегмент иностранных leisure-туристов.

Как объяснил Тараненко, соотношение "традиционных" туристов к "событийным" и бизнес-путешествующим в первом полугодии-2018 составило 40% к 60%, тогда как в 2017 году бизнес-туризм составлял 70% от всего потока. По его словам, это выравнивает заполняемость гостиниц в leisure-сезон (с мая по октябрь) и в традиционный тревел-бизнес-сезон (сентябрь-май).

"В целом гостиницы чувствуют себя намного лучше, чем в предыдущие годы. Средняя заполняемость с мая по сентябрь – 45-50%", - отметил начальник управления туризма.

По его данным, заполняемость трехзвездочных гостиниц и хостелов в Киеве составила до 90%, что объясняется низкой ценой – 10-50 евро за ночь. Заполняемость четырехзвездочных гостиниц была на уровне 65-70%, пятизвездочных – 50-55%

"Конечно, на это повлияли мероприятия наподобие финала Лиги чемпионов, но это только начало туристического сезона – финал был в начале мая. Весь туристический сезон у нас были мероприятия разного уровня, они происходили на регулярной основе, при этом туристический поток рос. "Событийный туризм" является приоритетным для Киева", - сказал А.Тараненко.

По его информации, туристической сбор Киева по итогам 2018 года составит около 30 млн грн.

"Наше управление подготовило две поправки в закон, чтобы увеличить процентную ставку туристического сбора: хотим закрепить ее не как 1% от суммы (стоимости ночного пребывания туриста в гостинице – ред.), а привязать к минимальной зарплате, как это делают в Европе. Если эти поправки будут приняты, Киев сможет собирать более 100 млн грн туристического сбора", - заявил он.

Тараненко также сообщил, что управление туризма КГГА запустило бесплатную "горячую линию" для туристов с номером 6116. В планах – установить в городе новые туристические пилоны и указатели, а также принять участие в трех туристических выставках в Сингапуре, Лондоне и Барселоне.