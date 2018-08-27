Акция Навального в Москве: Власти заранее предупредили о "привлечении к ответственности"

Власти Москвы не запретили и не согласовали проведение акции оппозиционера Алексея Навального 9 сентября в центре столицы, заранее предупредив о возможном привлечении у ответственности участников мероприятия.

Ответ Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Навальный опубликовал 27 августа в своем блоге.

В документе сообщается о рассмотрении заявки соратников Навального на проведение шествия от Пушкинской площади по ул.Тверская до ул. Охотный ряд с количеством участников до 30 тыс. человек.

Оппозиционерам напомнили, что 9 сентября в Москве проводятся выборы мэра, а также массовые мероприятия на указанных улицах в рамках празднования Дня города.

"По имеющейся информации, ФБК (Фонд борьбы с коррупцией - ред.) планирует акции прямого действия по замене агитматериалов ЦИК РФ и избирательного штаба Сергея Собянина на агитматериалы ФБК и распространение этих листовок во время заявленных мероприятий", - отмечается в ответе Департамента.

Там напомнили, что проведение предвыборной агитации в день голосования и предшествующий день запрещена.

"С учетом изложенного предупреждаю, что ... организатор и иные участники могут быть привлечены к ответственности в установленном порядке", - заявили в Департамента региональной безопасности.

В свою очередь Навальный заявил, что ответ мерии его "полностью устраивает".

"В нем не содержится указаний на то, что акция не согласована, или не предлагается другое место проведения. По закону это означает одно: акция согласована... Ну а в случае "замены агитации" кого-то там привлекут к ответственности", - отметил Навальный.

Он добавил, что 9 сентября акция против повышения пенсионного возраста будет проведена на Пушкинской площади.

Напомним, власти РФ намерены повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет у мужчин и до 63 лет у женщин.

28 июля в России прошли акции протеста против пенсионной реформы. Самый массовый митинг прошел в Москве, к нему присоединились около 10 тыс. участников. 29 июля в Москве задержали организаторов митинга и ведущего мероприятия.

Митинги против пенсионной реформы регулярно проходят в российских городах. Кроме соратников Алексея Навального их организуют профсоюзы и коммунисты.

В начале августа Навальный объявил о проведении новых всероссийских акций протеста. Он предложил провести митинги 9 сентября - в единый день голосования, когда в РФ пройдут выборы различного уровня, включая депутатов Госдумы и местных советов, а также выборы губернаторов.

Соратники Навального подали в мэрию Москвы заявку на проведение акции.

25 августа стало известно, что полиция задержала Навального у подъезда его дома, причину задержания не назвали.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что в ОВД объявили план "Крепость" и не допускали к политику его защитника.

Позже Ярмыш сообщила, что Навального из отделения полиции забрала карета "скорой помощи" для обследования, поскольку подозревали у него перелом мизинца левой руки. После обследования Навального вернули в отделение полиции.

Заседание суда по делу Навального назначено на 27 августа.