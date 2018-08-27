Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Акция Навального в Москве: Власти заранее предупредили о "привлечении к ответственности"

Понедельник, 27 августа 2018, 13:45

Власти Москвы не запретили и не согласовали проведение акции оппозиционера Алексея Навального 9 сентября в центре столицы, заранее предупредив о возможном привлечении у ответственности участников мероприятия. 

Ответ Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Навальный опубликовал 27 августа  в своем блоге. 

В документе сообщается о рассмотрении заявки соратников Навального на проведение шествия от Пушкинской площади по ул.Тверская до ул. Охотный ряд с количеством участников до 30 тыс. человек. 

Оппозиционерам напомнили, что 9 сентября в Москве проводятся выборы мэра, а также массовые мероприятия на указанных улицах в рамках празднования Дня города. 

"По имеющейся информации, ФБК (Фонд борьбы с коррупцией - ред.) планирует акции прямого действия по замене агитматериалов ЦИК РФ и избирательного штаба Сергея Собянина на агитматериалы ФБК и распространение этих листовок во время заявленных мероприятий",  - отмечается в ответе Департамента.

Там напомнили, что проведение предвыборной агитации в день голосования и предшествующий день запрещена. 

"С учетом изложенного предупреждаю, что ... организатор и иные участники могут быть привлечены к ответственности в установленном порядке", - заявили в Департамента региональной безопасности. 

 

В свою очередь Навальный заявил, что ответ мерии его "полностью устраивает".

"В нем не содержится указаний на то, что акция не согласована, или не предлагается другое место проведения. По закону это означает одно: акция согласована... Ну а в случае "замены агитации" кого-то там привлекут к ответственности", - отметил Навальный.

Он добавил, что 9 сентября акция против повышения пенсионного возраста будет проведена на Пушкинской площади. 

Напомним, власти РФ намерены повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет у мужчин и до 63 лет у женщин.

28 июля в России прошли акции протеста против пенсионной реформы. Самый массовый митинг прошел в Москве, к нему присоединились около 10 тыс. участников. 29 июля в Москве задержали организаторов митинга и ведущего мероприятия.

Митинги против пенсионной реформы регулярно проходят в российских городах. Кроме соратников Алексея Навального их организуют профсоюзы и коммунисты.

В начале августа Навальный объявил о проведении новых всероссийских акций протеста. Он предложил провести митинги 9 сентября - в единый день голосования, когда в РФ пройдут выборы различного уровня, включая депутатов Госдумы и местных советов, а также выборы губернаторов.

Соратники Навального подали в мэрию Москвы заявку на проведение акции.

25 августа стало известно, что полиция задержала Навального у подъезда его дома, причину задержания не назвали.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что в ОВД объявили план "Крепость" и не допускали к политику его защитника.

Позже Ярмыш сообщила, что Навального из отделения полиции забрала карета "скорой помощи" для обследования, поскольку подозревали у него перелом мизинца левой руки. После обследования Навального вернули в отделение полиции.

Заседание суда по делу Навального назначено на 27 августа.

Украинская правда
Темы: Росcияоппозиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Все новости...
Росcия
Международная федерация гимнастики допустила россиян и белорусов к соревнованиям: есть условие
Украина освободила больше территории за месяц, чем РФ захватила за год − глава МИ6
60 тысяч тонн агропродукции, которую разбомбила РФ, должны были доставить в Китай - Зеленский
Последние новости
11:03
"Я бы хотела, чтобы семьи не боялись подростков". История семьи, которая усыновила 12-летнего мальчика из интерната
11:00
Китай запретил экспорт технологий по переработке редкоземельных элементов
10:48
Живая елка на прокат: как военный организовал бизнес на главном украшении Нового года
10:47
Курс валют на 22 декабря: сколько стоят доллар и евро
10:46
фотоУбили фермера, расчленили и сожгли тело: идентифицированы трое военных РФ
10:40
В очередях на границе с Польшей находятся около 3 900 грузовиков
10:33
Леся плюс Валерий. Как преодолевает имперское прошлое Звягель – город Украинки и Залужного
10:20
Нефть подорожала на 1%: напряженность в Красном море сохраняется
10:12
фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ
10:10
Путин "национализировал" крупнейшего автодилера России
Все новости...
Реклама: