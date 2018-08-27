Коломойский и Пинчук проиграли суд Приватбанку и НБУ

Национальный банк и "Приватбанк" выиграли апелляционное рассмотрение по судебному делу, в рамках которого "Никопольский завод ферросплавов" хотел спасти свои 64 вагона от принудительного взыскания Нацбанком.

Об этом пишет Finclub.

16 августа 2018 года Киевский апелляционный хозяйственный суд удовлетворил апелляционные жалобы Приватбанка и НБУ и отменил решение Хозяйственного суда Киева от 1 декабря 2017 года по этому делу.

НЗФ обвинял НБУ в непринятии Нацбанком от Приватбанка выполнения обязательства (погашения задолженности) по кредитному договору, который заключили ответчики, и обязательстве Приватбанка погасить задолженность по этому договору, а НБУ - принять от банка выполнение обязательств по ее погашению.

Хозсуд Киева 1 декабря 2017 г. удовлетворил только одно требование: он обязал Приватбанк погасить кредит рефинансирования, поскольку у госбанка были финансовые возможности для этого, а НБУ не совершал действий по принудительному взысканию долга.

НЗФ выступает ипотекодателем по этому кредиту рефинансирования.

Приватбанк и НБУ апеллировали к тому, что самостоятельное погашение банком кредита рефинансирования может привести к потере ликвидности Приватбанка, а интересы и права НЗФ не нарушались.

В рамках договора Приватбанк 24 октября 2008 года получил рефинансирование на 3,41 млрд грн под 15% годовых до 23 октября 2009 года.

В 2010 году договор был переписан: сумма долга снизилась до 3,31 млрд грн, ставка выросла до 17,3%, а срок погашения - до 23 октября 2015 года.

В 2014 году в договор снова внесли изменения: Приватбанк должен был вернуть 3,4 млрд грн до 23 декабря 2016 года.

В 2015 году НЗФ, связанный с акционерами Приватбанка на тот момент - Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым, внес свое имущество (64 железнодорожных вагона) в обеспечение по этому кредиту. Ставка по кредитам была повышена до 21,5-29,25%.

В декабре 2016 года государство стало собственником Приватбанка, который 23 декабря не выполнил условия кредитного договора. Поэтому у банка образовался долг, который на 25 сентября 2017 года составил 2,6 млрд грн по телу кредита и 56 млн грн - проценты.

Приватбанк еще 17 февраля 2017 года электронным письмом уведомил НБУ о готовности погасить долг на сумму 893,8 млн грн, но НБУ не горел желанием получить эти деньги.

"В ответ на указанное письмо Национальный банк высказал предостережение об уменьшении, в результате такого погашения, объема ответственности финансовых и имущественных поручителей по обязательствам ПАО "Коммерческий банк "Приватбанк" перед НБУ, что, в свою очередь, может оказать негативное влияние на способность Приватбанка достичь принятых условий реструктуризации корпоративного кредитного портфеля и структуры обеспечения по нему. НБУ считает недопустимым уменьшение объема ответственности финансовых и имущественных поручителей за счет предоставленной Приватбанку государственной финансовой поддержки", - отмечено в решении суда.

Но уже 21 августа 2017 года НБУ уведомил Приватбанк, что госбанк должен в течение 30 дней заплатить долг в 2,6 млрд грн, иначе он обратит взыскание на залоговое имущество - вагоны НЗФ экс-собственников Приватбанка.

Судьи апелляционной инстанции обратили внимание на то, что конкретных действий по погашению долга Приватбанк не осуществлял, а письмо НБУ носило рекомендационный характер и не было обязательным к выполнению. Не приняли судьи в качестве допустимого доказательства интервью главы НБУ, в котором шла речь о рефинансировании Приватбанка.

Суд пришел к выводу, что НБУ не мешал Приватбанку погасить рефинансирование, а норма о списании задолжености банка с его счета является правом, а не обязанностью НБУ. Именно поэтому отказ Приватбанка погасить долг дал возможность НБУ взыскать залоговое имущество по этому кредиту, а не списывать денежные средства с корсчета Приватбанка.

НЗФ контролирует группа EastOne, созданная осенью 2007 года в результате реструктуризации группы "Интерпайп" Виктора Пинчука, а также группа Игоря Коломойского "Приват".

Экономическая правда