В Торонто открыли мемориал жертвам Голодомора

В Торонто - крупнейшем городе Канады - появился мемориал жертвам Голодомора.

Об этом сообщает "Укринформ".

В официальной церемонии открытия мемориала приняли участие несколько сотен человек, сред которых мэр Торонто Джон Тори, глава МИД Канады Христя Фриланд и первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубов.

"Украинская община Канады в течение многих лет, когда память о Голодоморе скрывалась, берегла ее и смогла вернуть в Украину.

Это очень важный вклад и я особенно благодарна старшим членам нашей общины, которые поддерживали эту память", - отметила Фриланд.

In a moving ceremony, today #Toronto officially unveiled its #Holodomor Memorial. Mr. Mykola Lathysko, himself a Holodomor survivor who emigrated to Canada, recounted his experience and told the crowd: ‘as Christians, we should be able to forgive but we should never forget.’ pic.twitter.com/LxDzPy0Zbb — Karim Morcos (@kmorcos_) October 21, 2018

Кроме этого, министр вспомнила украинского политзаключенного Олега Сенцова.

"Стоит вспомнить об Олеге Сенцове и подумать о крымских татарах. Вечная память всем жертвам, будем дальше бороться за тех, кто страдает", - подчеркнула Фриланд.

Отмечается, что скульптурная композиция разместилась на территории Выставочной площади, недалеко от аэропорта Торонто и набережной озера Онтарио.

"Центровое место мемориала заняла скульптура украинского скульптора Петра Дроздовского "Горькая память детства". Эта скульптура связывает мемориал в Торонто с другими подобными памятниками в Украине и других странах", - говорится в сообщении.

По предварительной смете, на сооружение мемориала потратили около 1,2 млн долларов, большую часть этой суммы собрали усилиями украинской диаспоры с помощью индивидуальных пожертвований.