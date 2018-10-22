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В Торонто открыли мемориал жертвам Голодомора

Понедельник, 22 октября 2018, 06:47

В Торонто - крупнейшем городе Канады - появился мемориал жертвам Голодомора.

Об этом сообщает "Укринформ".

В официальной церемонии открытия мемориала приняли участие несколько сотен человек, сред которых мэр Торонто Джон Тори, глава МИД Канады Христя Фриланд и первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубов.

"Украинская община Канады в течение многих лет, когда память о Голодоморе скрывалась, берегла ее и смогла вернуть в Украину.

Это очень важный вклад и я особенно благодарна старшим членам нашей общины, которые поддерживали эту память", - отметила Фриланд.

Кроме этого, министр вспомнила украинского политзаключенного Олега Сенцова.

"Стоит вспомнить об Олеге Сенцове и подумать о крымских татарах. Вечная память всем жертвам, будем дальше бороться за тех, кто страдает", - подчеркнула Фриланд.

Отмечается, что скульптурная композиция разместилась на территории Выставочной площади, недалеко от аэропорта Торонто и набережной озера Онтарио.

 

"Центровое место мемориала заняла скульптура украинского скульптора Петра Дроздовского "Горькая память детства". Эта скульптура связывает мемориал в Торонто с другими подобными памятниками в Украине и других странах", - говорится в сообщении.

По предварительной смете, на сооружение мемориала потратили около 1,2 млн долларов, большую часть этой суммы собрали усилиями украинской диаспоры с помощью индивидуальных пожертвований.

Темы: Канадаголодомор
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