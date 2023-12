У Торонто відкрили меморіал жертвам Голодомору

У Торонто - найбільшому місті Канади - з'явився меморіал жертвам Голодомору.

Про це повідомляє "Укрінформ".

У офіційній церемонії відкриття меморіалу взяли участь кілька сотень осіб, сред яких мер Торонто Джон Торі, глава МЗС Канади Христя Фріланд і перший віце-прем'єр-міністр України Степан Кубів.

"Українська громада Канади протягом багатьох років, коли пам'ять про Голодомор приховувалася, берегла її і змогла повернути до України.

Це дуже важливий внесок і я особливо вдячна старшим членам нашої громади, які підтримували цю пам'ять", - підкреслила Фріланд.

In a moving ceremony, today #Toronto officially unveiled its #Holodomor Memorial. Mr. Mykola Lathysko, himself a Holodomor survivor who emigrated to Canada, recounted his experience and told the crowd: ‘as Christians, we should be able to forgive but we should never forget.’ pic.twitter.com/LxDzPy0Zbb