У Торонто відкрили меморіал жертвам Голодомору

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Понеділок, 22 жовтня 2018, 06:47

У Торонто - найбільшому місті Канади - з'явився меморіал жертвам Голодомору.

Про це повідомляє "Укрінформ".

У офіційній церемонії відкриття меморіалу взяли участь кілька сотень осіб, сред яких мер Торонто Джон Торі, глава МЗС Канади Христя Фріланд і перший віце-прем'єр-міністр України Степан Кубів.

"Українська громада Канади протягом багатьох років, коли пам'ять про Голодомор приховувалася, берегла її і змогла повернути до України.

Це дуже важливий внесок і я особливо вдячна старшим членам нашої громади, які підтримували цю пам'ять", - підкреслила Фріланд.

Крім цього, міністр згадала українського політв'язня Олега Сенцова.

"Варто згадати про Олега Сенцова і подумати про кримських татар. Вічна пам’ять усім жертвам, будемо далі боротися за тих, хто страждає", - наголосила Фріланд.

Зазначається, що скульптурна композиція розмістилася на території Виставкової площі, неподалік від аеропорту Торонто і набережної озера Онтаріо.

 

"Центрове місце меморіалу зайняла скульптура українського митця Петра Дроздовського "Гірка пам’ять дитинства". Ця скульптура пов’язує меморіал у Торонто із іншими подібними пам’ятниками в Україні та інших країнах", - йдеться у повідомленні.

За попереднім кошторисом, на спорудження меморіалу витратили близько 1,2 млн доларів, більшість цієї суми зібрали зусиллями української діаспори за допомогою індивідуальних пожертв.

Теми: Канада голодомор
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