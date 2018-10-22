UA:Перший "затянул пояса", но власти с финансированием не шевелятся

Власти не решили проблему с финансированием "Общественного телевидения", заявляет глава UA:Перший Зураб Аласания.

"За 10 месяцев ничего не изменилось. И сейчас тоже", – сказал он в интервью Лига.net.

"На Кабмине даже не поднимали этот вопрос. Нам выделили половину бюджета, а в постановлении было написано, что после первых 6 месяцев мы должны дать финансовый отчет. После этого нам подтверждают вторую половину бюджета, который должен был быть. В июле они должны были это сделать. Не сделали", – отметил Аласания.

"И ни одного шага в сторону проекта изменений в бюджет через Верховную Раду не было. Сейчас тоже никаких сигналов о том, что что-то рассматривается", – посетовал он.

В 2018 году в госбюджете на нужды общественного радио и телевидения выделили 776 млн грн, что в 2 раза меньше, чем требует закон (не менее 0,2 % расходов госбюджета). Вещатель отправил сотрудников и руководство на 8 и 10 дней неоплачиваемого отпуска, собирается перейти на трехдневку в декабре и перестал нанимать новых сотрудников, отмечает "Лига".

По словам Аласании, члены правления UA:Перший встречаются с разными фракциями и отдельными политиками – но результат "ноль".

"Мы безразличны всем – и именно в этом корень проблемы. Не может в Украине существовать медиа, удаленное от всех и никому не принадлежащее. Стране такое медиа непривычно", – сказал он.

Аласания объяснил: "Вы (как налогоплательщик – ред.) платите 68 копеек в месяц… У нас 23 канала, 2 национальных канала и 3 радиоканала, тоже национальных. Как их содержать за 68 копеек в месяц? А все говорят: очень большой бюджет. К тому же порезали вполовину. А еще и говорят "реформируй".

"Самые большие затраты – зарплата. Она защищена… Вторая наибольшая статья – трансляции… 678 млн грн – это только зарплата за год. А 776 млн грн мы получаем на год. Прекрасно? И в год 330 млн грн – это только трансляция: РРТ, Зеонбуд и спутник немного. Все – деньги кончились, мы уже перепрыгнули за барьер", – сказал он

Средняя зарплата на "Общественном" – 8300 грн. "Мы стараемся, чтобы редакторы и журналисты так получали. Есть другие категории. Это, условно говоря, водитель, уборщица - они могут получать меньше. Мы уже больше выходим на аутсорс - по той же охране и уборке. Но аутсорсу тоже, извините, нужно платить" – добавил Аласания.

Чтобы хоть как-то содержать имущество – 194 000 квадратных метров по всей стране – начали сдавать помещения в аренду.

Чтобы зарабатывать на рекламе, нужны рейтинги, а для них нужен качественный контент. Денег на это тоже нет.

По словам Аласании, на покупку и производство контента UA:Перший тратит где-то 9 млн грн в месяц: "Мы покупаем и частично здесь делаем. По крайней мере, так было раньше. Теперь мы такого делать не можем, осталось еле-еле 2-3 млн грн на всю страну".

По поводу Зеонбуда и РРТ Аласания сказал: "Первый квартал оплачен всем, а потом мы никому ничего не платили".

"В нашем бюджете на год вместо 330 млн грн на трансляцию было предусмотрено 54 млн грн. Вот мы их и размазываем по всему году, по 2-3 млн грн каждому. Они бесятся страшно: "Вы нам 70 миллионов должны заплатить, а даете 2. Вы что, с ума сошли?", – сказал он, уточнив, что речь о госконцерне РРТ.

"Мы же должны подписать договора и провести их через Prozorro и с РРТ, и с Зеонбудом. Вот мы за первый квартал заплатили, а акт выполненных работ Зеонбуду не подписали. И они предоставляют услугу. Это частная компания, она может себе позволить все, что угодно", – заявил Аласания.

"РРТ – государственная компания – не может. И с ними тоже договора не подписаны. Но они не имеют права предоставлять услугу, если нет договоров. С другой стороны, нам казначейство не дает подписывать договора, потому что на них не предусмотрено выделение денег. Вот такие тупые ловушки постоянно", – добавил он.

Аласания упомянул и о налоге на землю: Был 1%, а стало 3%. И сейчас это 3,9 млн грн. Что я могу сделать? Конечно, взять деньги с трансляции и перебросить туда. Другого варианта нет. До конца года будет 140 млн грн долга".

Если в 2016 году Аласания подавал в отставку – и "дофинансирование произошло", то сейчас он не рассматривает такой вариант.

"Тогда я был назначен. Сейчас я избран – это абсолютно другое дело. Никакого права не имею уходить от того, что мне доверили. Я должен дотащить этот груз до конца. Откровенно говорю: я буду счастлив, когда это кончится. Сейчас это просто каторга. Но я считаю, что это – мой долг перед страной", – сказал он.

Контракт Аласании завершается 14 мая 2021 года.

Реформу "Общественного" ("Суспильного") он пока оценил "где-то на 60%".