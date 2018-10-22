UA: Перший "затягнув паски", але влада з фінансуванням не ворушиться

Влада не вирішила проблему з фінансуванням "Суспільного телебачення", заявляє голова UA: Перший Зураб Аласанія.

"За 10 місяців нічого не змінилося. І зараз теж", – сказав він в інтерв'ю Ліга.net.

"На Кабміні навіть не порушували це питання. Нам виділили половину бюджету, а в постанові було написано, що після перших 6 місяців ми повинні дати фінансовий звіт. Після цього нам підтверджують другу половину бюджету, що мав бути. У липні вони мали це зробити. Не зробили", – зазначив Аласанія.

"І жодного кроку в бік проекту змін до бюджету через Верховну Раду не було. Зараз теж жодних сигналів про те, що щось розглядається", – поскаржився він.

У 2018 році в держбюджеті на потреби громадського радіо і телебачення виділили 776 млн грн, що вдвічі менше, ніж вимагає закон (не менше 0,2% витрат держбюджету). Мовник відправив співробітників і керівництво на 8 і 10 днів неоплачуваної відпустки, збирається перейти на триденку в грудні і перестав наймати нових співробітників, зазначає "Ліга".

За словами Аласанії, члени правління UA: Перший зустрічаються з різними фракціями і окремими політиками – але результат "нуль".

"До нас байдуже всім – і саме в цьому корінь проблеми. Не може в Україні існувати медіа, яке віддалене від усіх і нікому не належить. Країні таке медіа незвичне", – сказав він.

Аласанія пояснив: "Ви (як платник податків – ред.) платите 68 копійок на місяць... У нас 23 канали, 2 національні канали та 3 радіоканали, теж національних. Як їх утримувати за 68 копійок на місяць? А всі говорять: дуже великий бюджет. До того ж порізали наполовину. А ще й кажуть "реформуй".

"Найбільші витрати – зарплата. Вона захищена ... Друга найбільша стаття – трансляції ... 678 млн грн – це лише зарплата за рік. А 776 млн грн ми отримуємо на рік. Чудово? І в рік 330 млн грн – це лише трансляція: РРТ, Зеонбуд і супутник трохи. Все – гроші скінчилися, ми вже перестрибнули за бар'єр", – сказав він

Середня зарплата на "Суспільному" – 8300 грн. "Ми намагаємося, щоб редактори і журналісти так отримували. Є інші категорії. Це, умовно кажучи, водій, прибиральниця – вони можуть отримувати менше. Ми вже більше виходимо на аутсорс – по тій же охороні та прибиранню. Але аутсорс теж, даруйте, потрібно платити", – додав Аласанія.

Щоб хоч якось утримувати майно – 194 000 квадратних метрів по всій країні – почали здавати приміщення в оренду.

Щоб заробляти на рекламі, потрібні рейтинги, а для них потрібен якісний контент. Грошей на це теж немає.

За словами Аласанії, на придбання й виробництво контенту UA: Перший витрачає десь 9 млн грн на місяць: "Ми купуємо і частково тут робимо. Принаймні, так було раніше. Тепер ми такого робити не можемо, залишилося ледь-ледь 2-3 млн грн на всю країну".

Із приводу Зеонбуду й РРТ Аласанія сказав: "Перший квартал оплачено всім, а потім ми нікому нічого не платили".

"У нашому бюджеті на рік замість 330 млн грн на трансляцію було передбачено 54 млн грн. Ось ми їх і розмазуємо по всьому року, по 2-3 млн грн кожному. Вони бісяться страшно: "Ви нам 70 мільйонів повинні заплатити, а даєте 2 . Ви що, з глузду з'їхали?", – сказав він, уточнивши, що йдеться про держконцерн РРТ.

"Ми ж повинні підписати договори і провести їх через Prozorro і з РРТ, і з Зеонбудом. Ось ми за перший квартал заплатили, а акт виконаних робіт Зеонбуду не підписали. І вони надають послугу. Це приватна компанія, вона може собі дозволити все, що завгодно", – заявив Аласанія.

"РРТ – державна компанія – не може. І з ними теж угоди не підписано. Але вони не мають права надавати послугу, якщо немає договорів. З іншого боку, нам казначейство не дає підписувати договори, бо на них не передбачено виділення грошей. Ось такі тупі пастки постійно", – додав він.

Аласанія згадав і про податок на землю: "Був 1%, а стало 3%. І зараз це 3,9 млн грн. Що я можу зробити? Звісно, взяти гроші з трансляції та перекинути туди. Іншого варіанту немає. До кінця року буде 140 млн грн боргу".

Якщо в 2016 році Аласанія подавав у відставку – і "дофінансування сталося", то зараз він не розглядає такий варіант.

"Тоді я був призначений. Зараз я обраний – це абсолютно інша річ. Жодного права не маю йти від того, що мені довірили. Я маю дотягнути цей вантаж до кінця. Відверто кажу: я буду щасливий, коли це скінчиться. Зараз це просто каторга. Але я вважаю, що це – мій обов'язок перед країною", – сказав він.

Контракт Аласанії завершується 14 травня 2021 року.

Реформу "Суспільного" він поки оцінив "десь на 60%".