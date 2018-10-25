Ирина Геращенко о резолюциях ООН: У России земля и море должны гореть под ногами

Украинская сторона работает над тем, чтобы в течение 73 сессии Генассамблеи ООН были приняты 2 важных резолюции относительно неправомерных действий России в Крыму и в Азовском море.

Об этом в Facebook написала вице-спикер парламента Ирина Геращенко, которая выступает в ООН от Украины в качестве уполномоченной президента по мирному урегулированию.

Она отметила, что резолюции, о которых идет речь, являются особо важными.

"Украинские дипломаты активно работают над тем, чтобы в течение 73 сессии были приняты 2 сверхважные резолюции. Первая - о нарушении прав человека в оккупированном Крыму. Уже в ноябре проект резолюции будет рассмотрен на третьем комитете ООН и в декабре - проголосован на Генассамблее", - написала Геращенко.

Вторая резолюция - относительно милитаризации Азовского моря и оккупированного Россией Крыма.

"Важнейшая резолюция, которая будет принята на текущей сессии - о милитаризации оккупированного Крыма и Азовского моря. Сегодня резолюцию по Азовскому морю проголосовал Европарламент. Следующую резолюцию должна принять Генассамблея ООН. У России земля и море должны гореть под ногами", - добавила она.

Европейский парламент 25 октября принял резолюцию о нарушении Россией международного права в Азовском море.