Ірина Геращенко про резолюції ООН: У Росії земля і море мають горіти під ногами

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Четвер, 25 жовтня 2018, 18:58

Українська сторона працює над тим, щоб протягом 73 сесії ООН було прийнято 2 важливі резолюції стосовно неправомірних дій Росії в Криму та в Азовському морі.

Про це у Facebook написала віце-спікер парламенту Ірина Геращенко, яка виступає в ООН від України в якості уповноваженої президента з мирного врегулювання. 

Вона наголосила на тому, що резолюції, про які йде мова, є надважливими.

"Українські дипломати активно працюють над тим, аби протягом 73 сесії було прийнято 2 надважливі резолюції. Перша - про порушення прав людини в окупованому Криму. Вже в листопаді проект резолюції буде розглянуто на третьому комітеті ООН і в грудні - проголосований на Генасамблеї", - написала Геращенко.

Друга резолюція – стосовно мілітаризації Азовського моря і окупованого Росією Криму.

"Надважлива резолюція, яка буде прийнята на поточній сесії - про мілітаризацію окупованого Криму і Азовського моря. Сьогодні резолюцію по Азовському морю проголосував Європарламент. Наступну резолюцію має прийняти Генасамблея ООН. У Росії земля і море мають горіти під ногами", - додала вона.

Європейський парламент 25 жовтня схвалив резолюцію про порушення Росією міжнародного права в Азовському морі.

Теми: Крим Росія ООН окупація права людини
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