Свитолина выиграла Итоговый турнир WTA
Украинская теннисистка Элина Свитолина победила на Итоговом турнире WTA, который прошел в Сингапуре.
В финале заключительного турнира сезона, в котором принимали участие восемь лучших теннисисток по итогам года, Элина обыграла в трех сетах американку Слоан Стивенс.
Начало матча сложилось для Свитолиной хуже не придумаешь - с ходу украинка отдала свою подачу и в течение первого сета так и не смогла отыграться, уступив 3:6.
.@ElinaSvitolina captures the @WTAFinalsSG!— WTA (@WTA) October 28, 2018
Becomes Singapore's final champion with a 3-6, 6-2, 6-2 win over Stephens! #WTAFinals pic.twitter.com/yZ5WsFec8O
Второй сет Свитолиной удался значительно лучше - Элина рано взяла подачу соперницы, после чего соперницы обменялись брейками, что американке не помогло - 6:2 в пользу украинки.
В решающем сете Элине сразу удалось уйти в отрыв со счетом 3:0, но Слоан взяла гейм на подаче Свитолиной.
.@ElinaSvitolina receives the @BillieJeanKing Trophy from the legend herself! #WTAFinals pic.twitter.com/UMgpof3GZD— WTA (@WTA) October 28, 2018
Однако Элина буквально на следующей подаче Слоан снова сделала брейк и уже не отпустила матч - 6:2.
Для победы Элине понадобилось 2 часа 23 минуты.
Свитолина стала первой украинкой, выигравшая Итоговый турнир WTA.