Свитолина выиграла Итоговый турнир WTA

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Воскресенье, 28 октября 2018, 16:11

Украинская теннисистка Элина Свитолина победила на Итоговом турнире WTA, который прошел в Сингапуре.

В финале заключительного турнира сезона, в котором принимали участие восемь лучших теннисисток по итогам года, Элина обыграла в трех сетах американку Слоан Стивенс.

Начало матча сложилось для Свитолиной хуже не придумаешь - с ходу украинка отдала свою подачу и в течение первого сета так и не смогла отыграться, уступив 3:6.

Второй сет Свитолиной удался значительно лучше - Элина рано взяла подачу соперницы, после чего соперницы обменялись брейками, что американке не помогло - 6:2 в пользу украинки.

В решающем сете Элине сразу удалось уйти в отрыв со счетом 3:0, но Слоан взяла гейм на подаче Свитолиной.

Однако Элина буквально на следующей подаче Слоан снова сделала брейк и уже не отпустила матч - 6:2.

Для победы Элине понадобилось 2 часа 23 минуты.

Свитолина стала первой украинкой, выигравшая Итоговый турнир WTA.

Евгений Будерацкий, УП
Темы: спорт
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