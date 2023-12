Свитолина выиграла Итоговый турнир WTA

Украинская теннисистка Элина Свитолина победила на Итоговом турнире WTA, который прошел в Сингапуре.

В финале заключительного турнира сезона, в котором принимали участие восемь лучших теннисисток по итогам года, Элина обыграла в трех сетах американку Слоан Стивенс.

Начало матча сложилось для Свитолиной хуже не придумаешь - с ходу украинка отдала свою подачу и в течение первого сета так и не смогла отыграться, уступив 3:6.

.@ElinaSvitolina captures the @WTAFinalsSG!



Becomes Singapore's final champion with a 3-6, 6-2, 6-2 win over Stephens! #WTAFinals pic.twitter.com/yZ5WsFec8O