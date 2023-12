В Индонезии упал в море пассажирский самолет, на борту было 189 человек

Пассажирский рейс Lion Air из Джакарты в город Пангкал Пинанг упал в море.

Об этом, ссылаясь на индонезийское поисково-спасательное агентство, сообщает Reuters.

"Было подтверждено, что он потерпел крушение", - сказал представитель агентства Юсуф Латиф.

По словам чиновника, связь с самолетом была потеряна через 13 минут. Он добавил, что падение видели на буксире, который в это время покидал порт столицы.

Согласно с данными службы Flightradar 24 это был Boeing 737 MAX 8.

We're following reports that contact has been lost with Lion Air flight #JT610 shortly after takeoff from Jakarta.



ADS-B data from the flight is available at https://t.co/zNM33cM0na pic.twitter.com/NIU7iuCcFu