У Путина отреагировали на инициативу Лукашенко о сопровождении "выборов" в ОРДЛО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что боевики оккупированных районов Донецкой и Луганской областей должны сами решить вопрос о контроле "выборов" со стороны Беларуси.

Об этом он сказал, комментируя заявление белорусского президента Александра Лукашенко о том, что Минск готов взять на себя сопровождение незаконных "выборов" на Донбассе и обеспечить контроль российско-украинской границы, передает РБК.

По его словам, так называемое "руководство" ОРДЛО должно определить "уместный" режим контроля.

Что касается контроля границы, то Песков также заявил о необходимости понять, насколько боевики оккупированных территорий Донбасса готовы к реализации подобной инициативы.

31 октября президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск может взять на себя ответственность за обеспечения мира на востоке Украины и сопровождать "выборы" на Донбассе, если будет уверен, что мировые игроки не планируют делать Украину ареной для противостояния России.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ради мира Беларусь готова включиться в конфликт между Украиной и Россией.