Суд оставил Вышинского в СИЗО до конца года

Херсонский городской суд продлил до 28 декабря срок содержания под стражей руководителю "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому.

Об этом "Украинской правде" сообщил его адвокат Андрей Доманский.

Он отметил, что такое решение суд вынес в четверг, 1 ноября, удовлетворив ходатайство стороны обвинения.

Украинские правоохранители задержали Вышинского в Киеве 15 мая 2018 года. Ему объявили о подозрении в уголовном производстве, открытом по ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

17 мая Херсонский горсуд избрал Вышинскому меру пресечения в виде ареста до 13 июля. 6 июля пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что Вышинский уведомлен о еще одном подозрении в незаконном хранении оружия и боеприпасов.

Херсонский суд уже несколько раз продлевал Вышинскому срок содержания под стражей, а апелляционный суд подтверждал эти решения.